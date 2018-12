બોલરે મચાવ્યો તરખાટ: 15 બોલ, 4 રન, 6 વિકેટ, 20 મિનિટમાં આખી ટીમ પેવેલિયન ભેગી

ન્યૂઝીલેન્ડના ડાબોડી બોલર્સ ટ્રેન્ટ બોલ્ટે બીજી ટેસ્ટમાં તરખાટ મચાવતા શ્રીલંકાનું માત્ર 20 મિનિટમાં કોકડું વાળી દીધું. ઝડપી બોલર્સે લગભગ 15 બોલની અંદર ચાર રન આપી 6 વિકેટ ઝડપી લીધી. તેના લીધે શ્રીલંકાની ટીમ 104 રન પર ઑલઆઉટ થઇ ગઇ.

આની પહેલાં ન્યૂઝીલેન્ડ પહેલી ઇનિંગ્સમાં પહેલાં દિવસે 178 રન પર ઑલઆઉટ થઇ હતી. ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં ચાલી રહેલ બીજી ટેસ્ટમાં શ્રીલંકન કેપ્ટન દિનેશ ચંડીમલે ટોસ જીતી પહેલાં બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. ઝડપી બોલર્સ સુરંગા લકમલે પાંચ વિકેટ લઇ કીવી ટીમને પહેલી ઇનિંગ્સમાં 178 રન પર ઓલઆઉટ કરી દીધું.

ત્યારબાદ પહેલા દિવસની રમત પૂરી થવા સુધીમાં શ્રીલંકાએ ચાર વિકેટના નુકસાન પર 88 રન બનાવ્યા હતા. ગુરૂવારના રોજ ટ્રેન્ટ બોલ્ટનો કહેર વરસાવતા બોલર્સની સામે શ્રીલંકન બોલર્સે ઘૂંટણિયે ટેકવ્યા. ડાબોડી ઝડપી બોલર્સની જોરદાર બોલિંગની સામે શ્રીલંકન ટીમ 20 મિનિટમાં જ ઑલઆઉટ થઇ ગઇ.

Trent Boult is a joy to watch at full tilt.pic.twitter.com/PTBntRschc

— Vinayakk (@vinayakkm) December 27, 2018