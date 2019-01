18,000 ફુટની ઉંચાઇ અને -30 ડિગ્રી તાપમાનમાં ITBPના જવાનોએ ફરકાવ્યો તિરંગો

ગણતંત્ર દિવસનાં અવસરે લદ્દાખમાં 18 હજાર ફૂટની ઉંચાઇ પર ITBP (ભારત-તિબ્બેટ સીમા પોલીસ દળ)ના જવાનોએ માઇનસ 30 ડિગ્રી તાપમાનમાં તિરંગો લહેરાવ્યો. ITBPએ ટ્વીટર પર જવાનો દ્વારા ત્રિરંગો ફરકાવવા અને 18 હજાર ફુટની ઉંચાઇ પર ભારત માતાની જયના જયઘોષનો શાનદાર વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. તમને જણાવી દઇએ કે, આ વિસ્તાર ભારત-ચીન સરહદને અડેલ છે. અહિંયા કોઇ પણ સમયે ચીન દ્વારા ઘુષણખોરીની આશંકા બની રહે છે. આવામાં પણ ભારતીય જવાન માઇનસ 30 ડિગ્રી તાપમાનમાં પણ સરહદ પર રહે છે. ડોકલામ વિવાદ બાદથી આ વિસ્તારમાં જવાનોએ સઘન સુરક્ષા વધારી દીધી છે.

#ITBP personnel celebrating #RepublicDay2019 at 18K Ft and minus 30 degree Celsius somewhere in Laddakh.#Himveers#Himalayas#HappyRepublicDay2019 pic.twitter.com/JOOBobu5ZU

— ITBP (@ITBP_official) January 26, 2019