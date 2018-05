IPL-2018: પ્લેસિસે ચેન્નાઇને પહોંચાડ્યુ ફાઇનલમાં, હૈદરાબાદનો 2 વિકેટે પરાજય

મુંબઇનાં વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં રમાયેલી ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ વચ્ચેની મેચ ભારે રોમાંચક રહી હતી. આ મેચમાં ચેન્નાઇએ ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી હતી. પ્રથમ બેટિંગ કરતા હૈદરાબાદે 20 ઓવરમાં 7 વિકેટે 139 રન કર્યા હતા.

આસાન લાગતા 140 રનનાં લક્ષ્યાંકને પાર પાડતા ચેન્નાઇની આંખે પાણી આવ્યા હતા. એક સમયે ચેન્નાઇ માટે હાર નિશ્વિત લાગતી હતી અને 92 રને જ તેની 7 વિકેટ તંબુ ભેગી થઇ ગઇ. બીજી તરફ ફેફ ડ્યુપ્લેસિસ એકલે હાથે બીજો છેડો જાળવી રહ્યો હતો. પ્લેસિસે અંત સુધી ટકીને ટીમને જીત અપાવી હતી. તેણે 42 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાની મદદથી 67 રન બનાવ્યા હતા. તો અંતમાં શાર્દુલ ઠાકુરે 5 બોલમાં 15 રન ફટકારી જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. આ સિવાય ચેન્નાઇ તરફથી રૈનાએ 22 રન બનાવ્યા હતા. જ્યારે અન્ય બેટ્સમેનો નિષ્ફળ રહ્યા હતા.

હૈદરાબાદ દ્વારા આપવામાં આવેલા 140 રનના ટાર્ગેટને પૂરો કરવા ઉતરેલા ચેન્નાઇના ઓપનિંગ બેસ્ટમેન શેન વોટશન અને ફાફ ડુપ્લીસીમાંથી વોટશન પ્રથમ ઓવરમાં જ ભુવનેશ્વર કુમારનો શિકાર બન્યો હતો અને માત્ર 0 રન કરીને આઉટ થયો હતો. સિદ્ધાર્થ કોલની ત્રીજી ઓવરના ત્રીજા અને ચોથા બોલ પર સુરેશ રૈના, અંબાતી રાયડુ, શેન વોટસન આઉટ થયા હતા. રાશીદ ખાનના બોલ પર ચેન્નાઇના કેપ્ટન મહેન્દ્રસિંહ ધોની પણ માત્ર 18 બોલમાં 9 રન કરીને આઉટ થયો હતો ધોનીના આઉટ થયા બાદ બ્રાવોને પણ રાશિદ ખાને પવેલિયનનો રસ્તો દેખાડ્યો હતો.

સનરાઈઝર્સ હૈદરાબાદ પ્લેયિંગ XI: શિખર ધવન, શ્રીવતો ગોસ્વામી (W), કેન વિલિયમ્સન (C), મનીષ પાંડે, શકીબ અલ હસન, યુસુફ પઠાણ, કાર્લોસ બ્રથવેઇટ, રશીદ ખાન, ભુવનેશ્વર કુમાર, સિદ્ધાર્થ કૌલ, સંદીપ શર્મા

ચેન્નાઇ સુપર કિંગ્સ પ્લેયિંગ XI: અંબાતી રાયડુ, શેન વોટસન, સુરેશ રૈના, ફફ ડુ પ્લેસીસ, એમએસ ધોની (W/ C), રવીન્દ્ર જાડેજા, ડ્વેઈન બ્રાવો, હરભજન સિંહ, દીપક ચાહર, શાર્દુલ ઠાકુર, લુન્ગી એનજીડી

.@ChennaiIPL Captain @msdhoni calls it right at the toss and elects to bowl first against @SunRisers.#Qualifier1 #SRHvCSK pic.twitter.com/i5bIOyLVVq

— IndianPremierLeague (@IPL) May 22, 2018