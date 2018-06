ઓપરેશન ઓલ આઉટ-2 ના બીજા દિવસે પણ સુરક્ષાબળોનો સપાટો

કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલય દ્વારા જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં આતંકવાદીઓ વિરૂદ્ધ ફરી શરૂ કરવામાં આવેલા ઓપરેશન ઓલ આઉટ-2ના બીજા દિવસે ભારતીય સુરક્ષાબળોએ વધુ બે આતંકવાદીઓને ઠાર કર્યા હતાં. આ ઓપરેશનમાં સીઆરપીએફનો એક જવાન ઘાયલ થયો છે.

સુરક્ષાબળોએ એક વર્ષ અગાઉ ઠાર કરાયેલા આતંકવાદી બુરહાન વાનીના ગઢ ત્રાલમાં ઘુસીને આજે બે આતંકવાદીઓને ગોળીએ દીધા હતાં. ઓપરેશન હજી યથાવત છે.

ગત રવિવારે જ કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી રાજનાથ સિંહે જમ્મૂ-કાશ્મીરમાં સીઝફાયર પુરૂ પરવાની જાહેરાત કરી હતી. સાથે જ તેમણે સુરક્ષાબળોને કાશ્મીર ખીણમાં આતંકવાદીઓ વિરૂદ્ધ ઓપરેશન હાથ ધરવાનો આદેશ આપ્યો હતો. સરકારના આદેશના બીજા જ દિવસે એટલે કે ગઈ કાલે સોમવારે સુરક્ષાબળોએ 4 આતંકવાદીઓને ઠાર કર્યા હતાં.

2 terrorists killed in an encounter with security forces in Pulwama's Tral. 1 CRPF personnel injured & has been evacuated to 92 Base Hospital. Operation underway. #JammuAndKashmir (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/Iz1qrotuNa

— ANI (@ANI) June 19, 2018