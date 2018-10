પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં આજે ફરી 22 પૈસાનો વધારો

પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ભડકો યથાવત છે. સતત વધી રહેલા ભાવને પગલે ગુજરાતમાં પેટ્રોલ 82 રૂપિયાને પાર પહોંચ્યું છે. ફરી એકવાર પેટ્રોલમાં 22 પૈસા અને ડીઝલમાં 21 પૈસાનો વધારો નોંધાયો છે. આ સાથે જ ભાવનગરમાં પેટ્રોલનો ભાવ 83.88 થયો છે. જે રાજ્યમાં સૌથી વધુ છે. અમદાવાદમાં પેટ્રોલ 82.53 જ્યારે ડીઝલ 80.06 રૂપિયા પ્રતિલિટર થયું છે.ગુરૂવારે પેટ્રોલની કિંમતમાં 14 પૈસાનો વધારો થયો છે. બુધવારે પેટ્રોલની કિંમતમાં કોઈ વધારો થયો ન હતો. સતત ગગડતો ભારતીય રૂપિયો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર વધી રહેલી ઈંધણની કિંમત સર્વાધિક સપાટી પર પહોંચ્યા છે.

ગુજરાતના આજના પેટ્રોલ ડીઝલનાં ભાવ

અમદાવાદમાં પેટ્રોલ રૂ.82.53, ડીઝલ રૂ.80.06, ભાવનગરમાં પેટ્રોલ રૂ.83.88, ડીઝલ રૂ.81.38, વડોદરામાં પેટ્રોલ રૂ.83.26, ડીઝર રૂ.79.78, સુરતમાં પેટ્રોલ રૂ.82.53, ડીઝલ રૂ.80.07, રાજકોટમાં પેટ્રોલ રૂ.82.42, ડીઝલ રૂ.79.95 થયો છે.

Petrol & Diesel prices in #Delhi are Rs 83.40 per litre (increase by Rs 0.22) & Rs 74.63 per litre (increase by Rs 0.21), respectively. Petrol & Diesel prices in #Mumbai are Rs 90.75 per litre (increase by Rs 0.22) & Rs 79.23 per litre (increase by Rs 0.22), respectively. pic.twitter.com/jI6d3dt85c

