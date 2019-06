અમદાવાદ સહિત ઉત્તર ગુજરાતમાં ભૂકંપના આંચકા અનુંભવાયા, લોકોમાં ફફડાટ

ઉત્તર ગુજરાત અને અમદાવાદ સહિતના અનેક વિસ્તારોમાં ભૂકંપના હળવા આંચકા અનુંભવાયા છે. લગભગ 10 સેકન્ડ સુધી ધરા ધ્રુજતા લોકો ફફડી ઉઠ્યાં હતાં અને જાણે 2001ની યાદો ફરી તાજી થઈ ગઈ હોય તેમ ઘરની બહાર દોડી આવ્યા હતાં. રિક્ટલ સ્કેલ પર ભૂકંપની તીવ્રતા 4ની નોંધાઈ હતી.

ભૂકંપનું કેન્દ્રબિંદુ પાલનપુરથી 38 કિમી દૂર માઉન્ટ આબુની આસપાસ નોંધાયું હતું. અમદાવાદના થલતેજ વિસ્તારમાં ભૂકંપના આંચકા અનુંભવાતા લોકો ફફડી ઉઠ્યા હતાં.

લોકો ભારત-સાઉથ આફ્રિકા વચ્ચે રમાઈ રહેલી વર્લ્ડકપની ક્રિકેટ મેચની મજા માણી રહ્યાં હતાં ત્યારે જ મોડી સાંજે લગભગ 10 વાગ્યાની આસપાસ ઉત્તર ગુજરાતમાં ભૂકંપના હળવા આંચકા અનુંભવાયા હતાં. ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠાના કેટલાક વિસ્તારોમાં ભૂકંપના આંચકા અનુંભવાયા હતાં. ઈડર, હિંમતનગર, વડાલી, ખેડબ્રહ્મામાં ભૂકંપના આંચકા અનુંભવાયા હતાં. તેવી જ રીતે અરવલ્લી, સાબરકાંઠામાં પણ ભૂકંપનો આંચકો અનુંભવાયો હતો.

Institute of Seismological Research (ISR): An earthquake of magnitude 4.0 struck Palanpur, Banaskantha (Gujarat) at 10:31 PM today.

