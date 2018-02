બાળકીને ઘરે મૂકી મમ્મી ગઇ બ્યુટી પાર્લર, પછી જે થયું તે જાણી રૂંવાડા થઇ જશે અદ્ધર

ઉત્તરપ્રદેશમાં એવી ઘટના બની કે જેના અંગે જાણી તમારે રૂંવાડા અદ્ધર થઇ જશે. ગાઝિયાબાદના ઇંદિરાપુરમના અહિંસા ખંડ 1માં આવેલ જયપુરિયા સનરાઇઝ ગ્રીન સોસાયટીના 10મા માળની બાલકનીમાંથી 4 વર્ષની બાળકી પડતાં મોત નીપજયું છે. આ અકસ્માત સોમવારના રોજ સાંજે 5:45 મિનિટ પર થયો હતો. એ સમયે બાળકી ઘરે એકલી બેડરૂમમાં સૂતી હતી. આ અકસ્માત બાદ બિલ્ડિંગના તમામ લોકો ગભરાઇ ગયા છે.

સોસાયટીના 10મા ફલોર પર ફલેટ નંબર એફ 1001મા મનીષ સચદેવ રહે છે. તેઓ પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જોબ કરે છે. સ્થાનિક લોકો પાસેથી મળતી માહિતી પ્રમાણે સોમવાર સાંજે મનીષના પત્ની નેહા બ્યુટી પાર્લરમાં ગયા હતા. જ્યારે તેમની મોટી દીકરી પરી ટયુશનમાં ગઇ હતી. ઘરે બાળકી એકલી બેડરૂમમાં સૂતી હતી. સાંજના સમયે બાળકીની ઉંઘ ઉડતાં તેને ઘરમાં જોયું તો કોઇ દેખાયું નહીં. તે બાલકનીની તરફ પહોંચી ગઇ. અહીં તે ખુરશી પર ચઢીને બાલકનીની આગળ ઉભી રહી ગઇને પાર્કની તરફ જોવા લાગી. ત્યાં તેનો પગ અચાનક જ લપસી ગયો અને સીધી નીચે આવી ગઇ.

Ghaziabad: A 4-year-old girl died last evening after she fell off the balcony on the 10th floor of a residential society's building in Indirapuram.

— ANI UP (@ANINewsUP) February 20, 2018