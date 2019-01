સાવધાન, ક્યાંક તમારા ફોનમાં તો નથીને આ એપ? તાત્કાલીક હટાવો નહીંતો થશે મોટુ નુકસાન

ગૂગલે હાલમાં જ એવી 85 ખતરનાક એપ પ્લે સ્ટોર પરથી હટાવી છે જે ફોનમાં હોય તો તમારી માહિતીઓ પર નજર રાખે છે. આ એપ્સ ગૂગલના પ્લે સ્ટોર પરથી ભલે તાત્કાલીક રીતે હટાવી દેવામાં આવી હોય આમ છતા મોટા પ્રમાણમાં આ એપ ડાઉનલોડ કરવામાં આવી છે અને તેનો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે.

જો તમે પણ આવી કોઈ એપ તમારા સ્માર્ટફોનમાં ડાઉનલોક કરી હોય તો તેને ડીલીટ કરી દો. .જે 85 એપ હટાવવામાં આવી છે તેમાં વાયરસ પણ હતો. આ એવી એપ છે જે તમારા ફોનમાં ફુલ સ્ક્રીન એડ બતાવીને બ્રેકગાઉન્ડમાં ચાલુ રહે છે અને તમારા ફોનની ઓનકોલિંગ ફંક્શન પર નજર રાખે છે. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર આ એપ્સ તમારી જાસુસી કરે છે.

90 લાખ વાર થઈ ચુકી છે ડાઉનલોડ

જાપાનની સાયબર સિક્યોરિટી અને ડિફેન્સ કંપની Trend Micro અનુસાર આ એપ્સને અત્યારસુધીમાં 90 લાખવાર પ્લે સ્ટોરને ડાઉનલોડ કરવામાં આવી છે. જેમાંથી એક એપ ‘Easy Universal Remote’ને 50 લાખ વાર ડાઉનલોડ કરવામાં આવી છે. આ 85 એપ્સની યાદીમાં સૌથી વધુ ડાઉનલોડ કરવામાં આવેલી એપ છે.

આ રીતે થાય છે નુકસાન

એકવાર જો તમે આ એપ્સને ફોનમાં ડાઉનલોડ કરી લેવાથી તેનો ઉપયોગ કરતા શરૂઆતમાં તમને ફુલ સ્ક્રીન પોપ અપ એડ બતાવે છે. આ એડ તમને ત્યાં સુધી બતાવે છે જ્યાં સુધી તમે બેક બટન દબાવી તેને બંધ ન કરો. આ દરમિયાન કેટલીક અલગ અલગ URL જાતેજ ખુલી જાય છે, પછી જ્યારે તમે આ એપનો ઉપયોગ કર્યા પછી બંધ કરી દો છો, ત્યારે બ્રેકગ્રાઇન્ડમાં તો આ એપ ચાલુ જ રહે છે અને લગભગ અડધા કલાકમાં પોપ અપ કરે છે. બ્રેકગ્રાઉન્ડમાં ચાલુ રહેતી આ એપ તમારા ફોનના તમામ ફંક્શન પર નજર રાખે છે અને ડેટાને ખુબજ સરળતાથી ચોરી લે છે.

આ છે એ તમામ એપ્સની યાદી

1, TV Remote, 2, SPORT TV, 2, Offroad Extreme, 3, Remote Control, 4, Moto Racing, 5, A/C Remote, 6, Prado Parking Simulator 3D, 7, TV WORLD, 8,City Extremepolis 100, 9, American Muscle Car, 10, Idle Drift, 11, Brasil TV, 12, Nigeria TV, 13, WORLD TV, 14, Drift Car Racing Driving, 15, BRASIL TV, 16, Golden, 17, Bus Driver, 18, Trump Stickers, 19, Love Stickers,20, TV EN ESPAÑOL 21, Christmas Stickers 22, Parking Game 23, TV EN ESPANOL, 24, TV IN SPANISH, 25 TV IN ENGLISH, 26 -Racing in Car 3D Game, 27-Mustang Monster 28-TDT España, 29-Brasil TV, 30-Challenge Car 31 Stunts Game, 32 -Prado Car, 33 -UK TV, 34 -POLSKA TV, 35 -Universal TV Remote, 36 -Bus Simulator Pro, 37-Photo Editor Collage 1,38-Canais de TV 39- do Brasil, 40-Prado Car 10, 41 -Spanish TV 42-Kisses, 43-Prado Parking City, 44-SPORT TV, 45-Pirate Story, 46-Extreme Trucks, 47-TV SPANISH, 48-Canada TV Channels 1, 49-Prado Parking, 50-3D Racing, 51 -TV, 52 -USA TV 50,000, 53 -GA Player, 54 -Real Drone Simulator, 55, -Garage Door, 56-Remote, 57 -Racing Car 3D 58-TV, 59-TV Colombia, 60,-Racing Car 3D Game, 61-World Tv, 62-FRANCE TV, 63-Hearts, 64-PORTUGAL TV,65-SPORT TV 1, 66-SOUTH AFRICA TV, 67-3d Monster Truck, 68-ITALIA TV, 69-Vietnam TV, 70 -Movies Stickers, 71-Police Chase, 72-South Africa TV, 73-TV of the World, 74 -WORLD TV, 75- -ESPAÑA TV, 76 -TV IN ENGLISH, 77 -TV World Channel, 78 -Televisão do Brasil, 80-CHILE TV, 81 Truck Stunts,

આ તમામ એપને Google ખુબજ ખતરનાક ગણાવી છે અને પ્લે સ્ટોર પરથી હટાવી દીધી છે.