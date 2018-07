ભૂલી જશો ડ્યૂઅલ કેમેરા, આવી રહ્યો છે 9 કેમેરાવાળો સ્માર્ટફોન

સ્માર્ટફોનમાં કેમેરાની સંખ્યામાં વારંવાર વધારો થઇ રહ્યો છે. પહેલા સ્માર્ટફોનમાં ફક્ત એક રિયર કેમેરો આવતો હતો. પછી સેલ્ફી કેમેરો આવ્યો, પછી ડ્યુઅલ રિયર કેમેરો લોન્ચ થયો. ડ્યુઅલ રિયર કેમેરા પછી ટ્રિપલ કેમેરાનો સમાવેશ પણ થવા મંડ્યો છે. હવે બે અથવા ત્રણ નહીં પરંતુ 9 લેન્સ વાળો સ્માર્ટફોન લોન્ચ થવાનો છે.

લાઈટ સ્માર્ટફોન કેમેરાની નવી ટેક્નોલોજી આ સિલસિલાને આગળ લઈ જશે. હવે એ જોવાનું રસપ્રદ હશે કે કેવી રીતે 5 કે 9 લેંસ એક સ્માર્ટફોનમાં લગાવવામાં આવશે. સાથે આ સ્માર્ટફોન કેમેરા તે પરિણામ આપી શકશે, જેની આશા રાખવામાં આવી રહી છે. આમ પણ આટલા બધા લેંસ માટે ફોનમાં એવા પ્રોસેસરની જરૂરત રહેશે જે હાઈ-ક્વોલિટી ઈમેજ પ્રોસેસિંગને સપોર્ટ કરી શકે.

એક પોસ્ટના રિપોર્ટ અનુસાર, કેટલીએ પ્રકારના લેંસવાળા ફોનની જાહેરાત કંપની આ વર્ષના અંતમાં કરશે. આ ફોનમાં 64 મેગાપિક્સલનો કેમેરા હશે, જેના દ્વારા હાઈ ક્વોલિટી ડફ્થ ઈફેક્ટ મળશે.

આ કેમેરા હાલના સમયમાં કોઈ પણ ડ્યુઅલ કેમેરા અને ત્રીપલ કેમેરાવાળા ફોનથી કેટલાએ ઘણો જબરદસ્ત હશે. હાલમાં આપણે માત્ર હુવઈના P20 Pro સ્માર્ટફોનમાં જ ત્રણ કેમેરા સિસ્ટમ જોઈ છે. અફવાહ પ્રમાણે એપ્પલ પણ વર્ષ 2019માં પોતાના ફોનમાં ત્રિપલ કેમેરા લાવશે.

See this crazy prototype phone with 9 lenses? NINE! @TheLightCo tells me says a smartphone featuring its multi-lens array will be announced later THIS YEAR. https://t.co/uWnMT4k3oX pic.twitter.com/dsMVhALrfW

— Geoffrey A. Fowler (@geoffreyfowler) June 29, 2018