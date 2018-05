તામિલનાડુ ભડકે બળ્યું, સ્ટરલાઇટ યુનિટ વિરૂદ્ધ હિંસક પ્રદર્શનમાં 11ના મોત, કેટલાંય ઘાયલ

તામિલનાડુના તુતીકોરીનમાં વેદાંતા સ્ટરલાઇટ કોપર યુનિટની વિરૂદ્ધ ચાલી રહેલ પ્રદર્શન મંગળવારના રોજ હિંસક થઇ ગયું. આ પ્રદર્શનમાં અત્યાર સુધીમાં 11 લોકોના મોત થયા છે અને કેટલાંય લોકો ઘાયલ પણ છે. આપને જણાવી ધઇએ કે સ્ટેરલાઇટથી થનાર પ્રદૂષણને જોતા સ્થાનિક લોકો કેટલાંય મહિનાથી અહીં સ્ટેરલાઇટ કોપર યુનિટનો વિરોધ કરી રહ્યાં છે. આખા શહેરમાં તણાવભર્યો માહોલ ઉભો થયો છે.

Tamil Nadu CM announces compensation of Rs 10 Lakh each for those killed during protest in Tuticorin and Rs 3 Lakh each for the injured, government jobs for the family members of the deceased also announced. An inquiry commission will be set up for investigation into the incident

