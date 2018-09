રેકોર્ડ સ્તરે પહોંચ્યાં પેટ્રોલ-ડિઝલના ભાવ, જાણો આજની કિંમત

પેટ્રોલ અને ડિઝલની કિંમતમાં આજે ફરી એકવાર વધારો થયો છે. શનિવારે પ્રથમવાર પેટ્રોલની કિંમત 80ને પાર થઈ હતી. તો આજે પેટ્રોલની કિંમત 80.50 પ્રતિ લિટરે પહોંચી છે. તો દિલ્હીમાં ડિઝલનો ભાવ 72.61 પ્રતિ લિટરે પહોંચી છે. મુંબઈમાં રવિવારે પેટ્રોલનો ભાવ 87.89 પ્રતિ લિટર તો ડિઝલનો ભાવ 77.09 પ્રતિ લિટર થયો છે.

Petrol & Diesel prices in #Delhi are Rs.80.50 per litre & Rs.72.61 per litre, respectively. Petrol & Diesel prices in #Mumbai are Rs.87.89 per litre & Rs.77.09 per litre, respectively. pic.twitter.com/2mBXMtZwVv

— ANI (@ANI) September 9, 2018