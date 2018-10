જમ્મુ-કાશ્મીર : ખીણમાં બસ ખાબકી, 20 લોકોના મોત, 13 ઈજાગ્રસ્ત

જમ્મુ-કાશ્મીરના રામબન જિલ્લામાં સ્થિત બનિહાલમાં શનિવારે સવારે મુસાફરો ભરેલી એક મીનિ બસ ખીણમાં ખાબકી હતી. ઘટનાની સૂચનાની માહિતી મેળવીને પોલીસે રાહત અને બચાવ કાર્ય શરૂ કરી દીધો છે. જ્યારે આ દુ:ખદ ઘટનામાં અત્યાર સુધી 20 લોકોના મોત થયા છે જ્યારે 13 લોકો ઘાયલ હોવાના સમાચાર આવી રહ્યાં છે.

ઘટનામાં મરનારા લોકોના પરિવાર માટે સરકારે તાત્કાલિક રૂપથી 50 હજાર રૂપિયાના વળતરની જાહેરાત કરી હતી. જાણકારી અનુસાર બનિહાલથી નિકળેલ આ બસ કેલા મોથની તરફ જઈ રહી હતી. આ દરમિયાન ડ્રાઈવર કોઈ કારણસર બસ પરનું નિયંત્રણ ગુમાવી બેસ્યો હતો અને તે ઉડી ખીણમાં ખાબકી હતી.

#UPDATE: 20 people dead and 13 injured in the accident where a minibus fell into a deep gorge at Kela Moth on Jammu Srinagar National Highway while it was going from Banihal to Ramban. #JammuAndKashmir

