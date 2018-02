કેરળમાં યુવા કોંગ્રેસી નેતાની થઇ હત્યા, CPMના કાર્યકર્તાઓ ઉપર આરોપ

કેરળના કન્નૂર જિલ્લાના મત્તાનૂરમાં કથિત રીતે સીપીએમના કાર્યકર્તાઓએ યુવા કોંગ્રેસના 20 વર્ષના કાર્યકરની તીક્ષ્ણ હથિયારથી હત્યા કરી હતી. પોલીસે મંગળવારે જણાવ્યું હતું.

આ ઘટના સોમવારે રાત્રે એ સમયે ઘટી હતી કે જ્યારે કારમાં આવેલા ચાર હુમલાખોરોએ એસપી સુહૈલ અને પક્ષના અન્ય બે સભ્યો પર દેશી બોંબ ફેંક્યો હતો અને તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કરી દીધો હતો.

Kerala: 30-year-old Youth Congress worker was hacked to death in Kannur late last night, two others were also injured in the incident. Congress alleges that CPI-M is behind the murder, have called for a day-long 'hartal' in the district.

