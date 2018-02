ચીફ સેક્રેટરીને લાફો ચોડી દીધો? ગઇકાલે રાત્રે કેજરીવાલના ઘરે શું થયું હતું?

દિલ્હીના મુખ્યમંત્રી અરવિંદ કેજરીવાલના ઘરે ચીફ સેક્રેટરી અંશુ પ્રકાશની સાથે આપના ધારાસભ્યોએ કથિત મારપીટ કરીને જોરદાર હોબાળો કર્યો છે. આ ઘટના બાદ દિલ્હી સરકાર અને આઇએએસ એસોસીએશન સામ-સામે છે. બંને તરફથી એક બીજા પર આરોપ-પ્રત્યારોપ લગાવામાં આવી રહ્યાં છે. એવામાં પ્રશ્ન ઉઠી રહ્યો છે કે આખરે સીએમ આવાસ પર સોમવાર રાત્રે શું થયું હતું.

આપને જણાવી દઇએ કે દિલ્હીના ચીફ સેક્રેટરીને સોમવારની રાત્રે એક બેઠક માટે સીએમ આવાસ પર બોલાવામાં આવ્યા હતા. આ બેઠક દરમ્યાન જ તેમની સાથે છુટા હાથની મારામારી કરાયાનો આરોપ છે. બેઠક કયા મુદ્દાને લઇ બોલાવાઈ હતી, એ પણ બંને તરફથી વિરોધી દાવા કરી રહ્યાં છે. આઇએએસ એસોસીએશનનું કહેવું છે કે કેજરીવાલે મુખ્ય સચિવને એક જાહેરાતના મુદ્દા પર બેઠક માટે બોલાવ્યા હતા.

જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી ધારાસભ્ય તેને રેશનની મીટિંગ કહી રહ્યાં છે. મુખ્ય સચિવ અંશુ પ્રકાસની સાથે છુટ્ટા હાથની મારમારી કરનાર આરોપી આપના ધારાસભ્ય અમાનતુલ્લાહે કહ્યું કે રાશનના મુદ્દા પર આયોજીત બેઠક માટે તેમને બોલાવામાં આવ્યા હતા.

આ બધાની વચ્ચે આમ આદમી પાર્ટીના બાગી ધારાસભ્ય કપિલ મિશ્રાએ દાવો કર્યો કે મુખ્યમંત્રી એક ખાસ જાહેરાત પ્રકાશિત કરવા માંગતા હતા. આ સિલસિલામાં કેજરીવાલે અડધી રાત્રે 12 વાગ્યે મુખ્ય સચિવને ઘરે બોલાવ્યા.

कल रात को 12 बजे CM केजरीवाल के घर मे क्या हुआ था?

What happens at 12 last night at Kejriwal House?

