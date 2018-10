MeToo: પહેલીવાર કોઈ અભિનેતાએ કહ્યો પોતાનો અનુભવ, કંગના પર લગાવ્યો હતો આરોપ

હોલીવુડથી લઇને હવે બોલીવુડ સુધી #MeToo આંદોલનનું વાવાઝોડુ ફુંકાયુ છે. આ કેમ્પેઇન અંતર્ગત ઘણી મહિલાઓએ મનોરંજન અને રાજકીય જગતનાં પુરૂષો પર જાતિય શોષણનો આરોપ લગાવ્યો છે. તો હવે પહેલીવાર #MeToo કેમ્પેઇન અંતર્ગત એક પુરૂષ સેલિબ્રિટીએ મહિલા પર લગાવેલા આરોપોનો ઉલ્લેખ કર્યો છે. અભિનેતા શેખર સુમનનાં દીકરા અધ્યયન સુમને પોતાનું દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું છે. તેણે એક પછી એક ટ્વિટ કરીને કહ્યું કે જ્યારે તેણે પોતાની સાથે થયેલા હેરેસમેન્ટની વાત શેર કરી ત્યારે તેને અપમાનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.

શું કહ્યું અધ્યાયન સુમને?

‘રાઝ: ધ મિસ્ટ્રી કન્ટિન્યૂઝ’નાં એક્ટરે ટ્વિટમાં લખ્યું કે, ‘ઘણા લોકોએ હવે મને મારી #MeToo સ્ટોરી શેર કરવા કહ્યું છે, પરંતુ જ્યારે મે 2 વર્ષ પહેલા આવુ કર્યું હતુ ત્યારે લોકોએ મને ક્ષોભમાં મુક્યો હતો.’ અધ્યયને લખ્યું કે, ‘આ ઘટનાને લઇને મારા માતા-પિતાને પણ નેશનલ ટીવી પર કેટલીક અશ્લિલ વાતો સાંભળવી પડી હતી. એટલું જ નહીં, મને સ્પષ્ટરૂપે એક અસફળ કેરિયરવાળો છોકરો કહેવામાં આવ્યો. દરેકને પોતાના દુ:ખદ અને અંધારા અનુભવો શેર કરવાનો અધિકાર છે. મારું સમર્થન કરાનારાઓમાં મુઠ્ઠીભર લોકો સામેલ છે, જેમને હું દિલથી આભાર કહું છું.’

A lot of people asking me to share my #metoo story..iam sorry but when I did that 2 years ago I was shamed and humiliated…my parents whom I love the most had to listen to some obscene things on National tv ..I was clearly told that a guy with a failed career doesn’t — adhyayen suman (@AdhyayanSsuman) October 12, 2018

કંગનાએ બોલી હતી ગંદી ગાળો, કર્યો હતો અપમાનિત

અધ્યયને એવું પણ કહ્યું કે, ‘મને ખુશી છે કે ઓછામાં ઓછું આ આંદોલન એ બધા લોકોને તક આપી રહ્યું છે જેમને આટલો લાંબો સમય સુધી પોતાના નિરાશાજનક અનુભવો દબાઈને રાખવા પડ્યા.’ ઉલ્લેખનીય છે કે વર્ષ 2016માં અધ્યયન સુમને પોતાની પ્રેમિકા કંગના રનૌત પર શોષણ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો. ફિલ્મ ‘રાઝ-2’માં કામ કરી ચુકેલા આ એક્ટરે કહ્યું હતુ કે કંગનાએ તેને ગંદી ગાળો બોલી હતી અને અપમાનિત કર્યો હતો. સાથે જ તેણે કંગના પર કાળુ જાદૂ કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો.

Have the right to share his pain full and dark experience.The handful of people who supported me I thank you all from the bottom of my heart. And I am happy that at lest this moment is giving a chance to all the people who have had to #MeToo — adhyayen suman (@AdhyayanSsuman) October 12, 2018

Suppress thier dark and depressing experiences for so long ..I hope all these people at least get their closure without being judged the way I was! #MeToo — adhyayen suman (@AdhyayanSsuman) October 12, 2018

કંગનાનો ગેસ્ટરૂમ કાળા કપડાઓથી ઢાંકવામાં આવ્યો અને…

અધ્યયને કહ્યું હતુ કે, “રિલેશનશિપ દરમિયાન કંગના તેને એક જ્યોતિષ પાસે લઇ ગઇ હતી. તેણે કહ્યું મારો સમય સારો નથી ચાલી રહ્યો, પૂજા કરવી પડશે. પછી એક રાત્રે તેણે મને ઘરે બોલાવીને 12 વાગ્યે પૂજા શરૂ કરી. કંગનાનો ગેસ્ટરૂમ કાળા કપડાઓથી ઢાંકવામાં આવ્યો હતો. ભગવાનની મૂર્તિઓ રાખવામાં આવી હતી. પછી મને મંત્ર બોલવાનું કહ્યું અને બહારથી દરવાજો બંધ કરી દીધો. પછી એક દિવસ એ જ્યોતિષીએ રાત્રે 12 વાગ્યે સ્મશાન ઘાટ જઇને કેટલીક ચીજો ફેંકવા જવાનું કહ્યું હતુ.’