Photos : ”લિપસ્ટિક અંડર માય બુરખા”ની એક્ટ્રેસે બિકીની પહેરીને ગોવામાં મચાવી સનસની

હાલમાં જ આવેલી લિપસ્ટિક અંડર માય બુરખા ફિલ્મમાં ચમકેલી અભિનેત્રી અહાના કુમરાએ પોતાના ઈન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર સનસની મચાવી છે. ગોવામાં શાંતિની પળોને એન્જોય કરી રહેલી અહાનાએ ઈન્સ્ટા પર બિકીની પહેરેલી તસવીરો શેર કરી છે. પોતાના બિઝી શિડ્યુલમાંથી સમય કાઢીને તે ગોવામાં શોર્ટ વેકેશન પર પહોંચી છે. જ્યાંથી તે પોતાના ઈન્સ્ટા પર તસવીરો શેર કરી રહી છે.

આ તસવીરો શેર કરતા તેણે લખ્યું છે કે, Sundays are for lazing… in the pool! ???????? #sundayfunday #poolside. અહાના કુમરા ઈન્સ્ટા પર સતત ફોટોગ્રાફ્સ શેર કરતી રહે છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, લિપસ્ટીક અંડર માય બુરખામાં તેના બોલ્ડ અભિનયના બહુ જ વખાણ થયા હતા.