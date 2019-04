આજે સવારે એવું તે શું થયું કે દિલ્હી-મુંબઇ એરપોર્ટ પર પેસેન્જર્સમાં સર્જાયો અફડાતફડીનો માહોલ?

એર ઇન્ડિયા ફ્લાઇટ્સનું સર્વર ડાઉન થતાં શનિવારના રોજ પેસેન્જર્સને ખૂબ જ પરેશાનીનો સામનો કરવો પડ્યો છે. સર્વરને લગભગ 9 વાગ્યે રિપેર કરાયું પરંતુ તેના લીધે એર ઇન્ડિયાની સ્થાનિકની સાથો સાથ આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ પર પણ અસર પડી છે. મળતી માહિતી પ્રમાણે પેસેન્જર્સના બોર્ડિંગ પાસ નીકળી રહ્યા નથી. તેના લીધે દિલ્હી એરપોર્ટ પર અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.

એરલાઇન્સના SITA સર્વરમાં મુશ્કેલી પડી હતી. તેના લીધે પેસેન્જર્સ મોડી રાત્રે 3.30થી પરેશાન હતા. દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી એરપોર્ટ પર પેસેન્જર્સની ભીડ જામી હતી. આ બધાની વચ્ચે એર ઇન્ડિયા એ નિવેદન રજૂ કરીને કહ્યું હતું કે તેમની ટેકનિકલ ટીમ મુશ્કેલીને દૂર કરવાની કોશિષ કરી રહ્યું છે.

CMD Air India Ashwani Lohani says, "Air India System restored". Air India flights were affected since airline's SITA server was down all over India & overseas since 3:30 am. https://t.co/sETwuB489Z

