સાસુ જયાની કચકચથી કંટાળી ઐશ્વર્યા, માવડિયા અભિષેકથી લઈ લેવા છે ડિવોર્સ?

બચ્ચનપરિવારની ‘બહુરાની’ ઐશ્વર્યા રાય બચ્ચન પતિ અભિષેક બચ્ચન સાથે ડિવોર્સ લેવા માટે મક્કમ મને તૈયારી કરી રહી હોવાના સમાચાર છે. આ ડિવોર્સ માટે અભિષેકની માતા જયા બચ્ચન જવાબદાર હોવાની ચર્ચા છે. હકીકતમાં ઐશ્વર્યા અને જયા વચ્ચે મતભેદ હોવાની ચર્ચા બહુ લાંબા સમયથી ચાલી રહી છે પણ હવે આ ઝઘડો તમામ હદો વટાવી ગયો છે.

હકીકતમાં અભિ અને એશે જ્યારથી લગ્ન કર્યા છે, ત્યારથી તેના તથા સાસુ જયા બચ્ચનના સંબંધોને લઈ ચર્ચા થતી રહે છે. આ વખતે પણ એમ જ કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે સાસુ-વહુ વચ્ચે વિખવાદ થયો હતો અને એશ અલગ રહેવા માંગે છે. જોકે, અભિ પોતાના પેરેન્ટ્સથી અલગ થવા માંગતો નથી. જેને કારણે સતત મુશ્કેલીમાં રહેતી એશે ડિવોર્સ લેવાનું નક્કી કર્યું છે.

અભિ-એશે 2007માં 20 એપ્રિલે લગ્ન કર્યાં હતાં. ગયા મહિને જ આ બંનેના લગ્નને 10 વર્ષ થયા હતાં. 2014માં પણ અભિ તથા એશના ડિવોર્સની ચર્ચા ચાલી હતી. એ વખતે વાત એટલી વધી ગઈ હતી કે અભિએ ટ્વિટર પર આને લઈ ટ્વિટ પણ કર્યું હતું. આમ, અભિષેક હંમેશા પોતાના સંબંધોની સ્પષ્ટતા કરી દેતો હોય છે પણ આ વખતે હજી સુધી તેણે કોઈ જ પ્રકારનું નિવેદન નોંધાવ્યું નથી.

Ok…. So I believe I’m getting divorced. Thanks for letting me know! Will you let me know when I’m getting re-married too? Thanks. #muppets

