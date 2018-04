પેરિસમાં ફેમિલી સાથે બર્થ ડે સેલિબ્રેટ કરવા પહોંચ્યો અજય દેવગન, Photos

Photo Gallery Previous Next

અજય દેવગનના 49માં જન્મદિવસને પેરિસમાં સેલિબ્રેટ કરવામાં આવ્યો હતો. અજય દેવગન પરિવારની સાથે જ સોમવારે પેરિસ જવા રવાના થયો હતો. બોલિવુડ ઈવેન્ટ્સ અને પાર્ટીઓથી હંમેશા દૂર રહેનાર અજય અને કાજોલે આ ખાસ પ્રસંગને ફેમિલી હોલિડે બનાવીને સેલિબ્રેટ કરવાનું મન બનાવ્યું હતું. જ્યાં અજય દેવગણ કાજોલ, દીકરો યુગ અને દીકરી નીસા સાથે એરપોર્ટ પર કંઈક અલગ અંદાજમાં જોવા મળ્યો હતો.

પેરિસમાં અજય દેવગને આ ફેમિલી આઉટિંગની કેટલીક તસવીરો પણ ફેન્સની સાથે શેર કરી હતી. આ તસવીરો શેર કરતા અજય દેવગને લખ્યું કે, Before and After. કાજોલે પણ આ તસવીરને પોતાના ઈન્સ્ટા એકાઉન્ટ પર પોસ્ટ કરી હતી.

અજય દેવગનના આ સેલિબ્રેશનમાં ખાસ બે ખાસ વ્યક્તિ જોવા મળી હતી. અજય દેવગનનો ઓનસ્ક્રીન દીકરો અને દીકરી સામેલ થઈ હતી. અજય દેવગણની ફિલ્મ ટારઝન ધ વંડર કારમાં તેમના દીકરાનું પાત્ર ભજવનાર એક્ટર વત્સલ શેઠ અને દ્રશ્યમ ફિલ્મમાં દીકરીનો રોલ કરનારી એક્ટ્રેસ ઈશિતા દત્ત પણ સામેલ રહી હતી. વત્સલ શેઠ અને ઈશિતા દત્ત બંને પતિપત્ની છે. જેઓ હાલ પેરિસમાં ફરવા ગયા હતા. જ્યારે તેમને અજય દેવગન વિશે માલૂમ પડ્યું, તો તેઓ બંને તેને મળવા પહોંચી ગયા હતા.