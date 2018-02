રિલીઝ થઈ ગયું અજય દેવગનની ફિલ્મ ‘રેડ’ નું ધમાકેદાર ટ્રેલર, જુઓ VIDEO

બોલિવૂડ અભિનેતા અજય દેવગનની આગામી ફિલ્મનું ટ્રેલર લોન્ચ થઈ ગયું છે. પોતાની આવનારી ફિલ્મ ‘રેડ’ માં અજય દેવગન ઈનકમ ટેક્સ ઓફિસરનું પાત્ર ભજવતો જોવા મળશે. ફિલ્મ મેકર્સએ ફિલ્મનું પોસ્ટર પછી હવે ટ્રેલર પણ લોન્ચ કરી દીધું છે.

Heroes Don't Always Come In Uniform.

Here's the #RaidTrailer :https://t.co/6ANAdANK9T@rajkumar_rkg @Ileana_Official

In cinemas on 16th March.

— Ajay Devgn (@ajaydevgn) February 6, 2018