તો શું અક્ષય કુમાર આ બેઠક પરથી ભાજપ વતી લડશે લોકસભાની ચૂંટણી?

બોલીવુડ ખેલાડી અક્ષય કુમારનું એક ટ્વીટ હાલ ખુબજ ચર્ચામાં છે. વાત જાણે એમ છે કે અક્ષય કુમારે સોમવારે પોતાના ઓફિશિયલ ટ્વિટર એકાઉન્ટ પરથી કંઈક એવુ ટ્વીટ કર્યુ જેના કારણે હાલ તે ચર્ચામાં છે. તેના આ ટ્વીટના આધાર પર અલગ અલગ રીતનો અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે. કેમકે અક્ષયે ટ્વીટમાં કંઈક એવુ લખ્યુ ચૂંટણીના આ માહોલમાં તેઓની રાજનીતિમાં એન્ટ્રીની વાતો ચર્ચાવા લાગી, અક્ષય રાજકારણમાં આવશે કઈ પાર્ટીમાં જોડાશે જેવી ચર્ચાઓ જોર શોરથી ચાલવા લાગી.

જો કે અક્ષયને આ વાતની ખબર પડતા તેણે ફરી એક ટ્વીટ કર્યુ હતુ. અક્ષયે બીજુ ટ્વીટ કરી આ ચર્ચાઓ પર વિરામ લગાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સૌ પ્રથમ જાણીએ અક્ષયે એવું તો શું ટ્વીટ કર્યુ કે અક્ષય અંગે આવી ચર્ચાએ જોર પકડ્યુ.

અક્ષય કુમારે ટ્વીટર પર શું લખ્યુ?

અક્ષય કુમારે આજે સવારે એક ટ્વીટ કર્યુ હતુ જેમાં અક્ષયે લખ્યુ હતુ કે એક નવા ક્ષેત્રમાં ડગલું ભરવા જઈ રહ્યો છુ. હું એવું કરવા જઈ રહ્યુ છે કે મે આજ સુધીમાં ક્યારેય નથી કર્યુ. હું મારા આ નવા પ્રયત્નને લઈને ખુબજ ઉત્સાહિત છુ. અને નર્વસ પણ છુ. અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો.

Getting into an unknown and uncharted territory today. Doing something I have never done before. Excited and nervous both. Stay tuned for updates.

— Akshay Kumar (@akshaykumar) April 22, 2019