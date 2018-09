ચીનના અબજોપતિ જૈક મા ખરેખર થશે નિવૃત્ત? અલીબાબાએ આપ્યુ ચોકાવનારૂ નિવેદન

થોડા સમય પહેલા ચીનની દિગ્ગજ કંપની અલીબાબાના કો-ફાઉન્ડર જૈક માની નિવૃત્તિના સમાચારો વાયુવેગે પ્રસર્યા હતા. જો કે અલીબાબાએ આ વાતનું ખંડન કર્યુ છે.અલીબાબાએ જણાવ્યુ છે કે જૈક મા હાલ નિવૃત્તી લેશે નહી. ખબર મળી રહી છે કે જૈક મા બિલ ગેટ્સની જેમ તેમના નામે ફાઉન્ડેશન શરૂ કરશે. જે શિક્ષણ સાથે જોડાયેલુ હોય. 54 વર્ષના જૈક માનું કુલ નેટવર્થ 2.88 લાખ કરોડ છે.

જૈક માની સફળતાની યાદી ખુબ જ લાંબી છે

જૈક માને 2004માં China Central Television દ્વારા Top 10 Business Leaders of the Year તેમજ 2005માં ઈકોનોમિક ફોરમે Young Global Leader તો 2007માં Businessperson of the Year તેમજ 2009માં ટાઇમ મેગેઝીને વિશ્વના 100 સૌથી પ્રભાવશાળી લોકોની યાદીમાં સમાવેશ કર્યો હતો. 2013માં Hong Kong University of Science and Technologyએ જૈક માને ડૉક્ટરેટની પદવી પ્રદાન કરી હતી. 2015માં The Asian Awardsમાં Entrepreneur of the Year તરીકે પસંદ કરાયા હતા.

જૈક મા આટલા ધનાઢ્ય હોવા છતા સાદગીપૂર્ણ જીવન જીવવાનું પસંદ કરે છે. ગરીબો માટે કામ કરે છે. આ માટે તેમને Asia’s Heroes of Philanthropyથી સન્મીનીત કરવામાં આવ્યા છે. જૈક માએ એક વખત કહ્યુ હતુ કે સીઇઓ બનવા કરતા શિક્ષક બનવું વધારે ગમે છે.

સામાન્ય પરિવારમાં વીત્યુ બચપન

જૈક માનું બચપન ખુબજ સામાન્ય પરિવારમાં વીત્યુ હતુ. તેમના-માતા પિતા ખુબજ ઓછુ ભણેલા હતા. ગરીબાઈ સામે લડતા તેમણે અભ્યાસ કર્યો હતો. આજે સમગ્ર દુનિયા તેમની સુજબુજને સલામ કરે છે પણ એક સમય એવો પણ હતો કે 30 કંપનીઓએ તેમને નોકરી પર રાખવા નનૈયો ભણ્યો હતો.KFCમાં પણ તમણે અરજી કરી હતી જ્યા તેમને નોકરી મળી ન હતી.

જે કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો તે જ કોલેજમાં પ્રોફેસર તરીકે કામ કરતા જૈક મા ઈન્ટરનેટના સંપર્કમાં આવતા જ તેમને લાગ્યુ કે ફક્ત ચીન નહી દુનિયા બદલવાની તાકાત તેમની પાસે છે.ઓનલાઈન વેપાર કરવાનો વિચાર આવતા ઉધાર પૈસા લઈને તેમણે અલીબાબાની શરૂઆત કરી હતી.17 લોકો સાથે મળી તેમણે કંપની સ્થાપી હતી આજે સમગ્ર દુનિયામાં તેનું નામ છે.

બે દશકામાં તો અલીબાબાએ 420.8 અરબ ડૉલર એટલે કે 30,284 અરબ રૂપિયાની કિંમત મેળવી લીધી. જૈક મા ચીનના સૌથી અમીર વ્યક્તિ છે. ફોર્બ્સ અનુસાર તેમની સંપત્તિ 36.6 બિલિયન ડૉલર છે. જૈક માની ચીનમાં પૂજા કરવામાં આવે છે. લોકો તેમને પ્રેરણાત્મક માને છે.