ત્રિપુરામાં હિન્દુ મુસ્લિમ, ખ્રિસ્તી તમામ બીફ ખાઈ છે, તેથી પ્રતિબંધ નથી : ભાજપ નેતા

ત્રિપુરા વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભગવો લેહરાવ્યા પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ આઈપીએફટી સાથે મળીને સરકાર બનાવી દીધી છે. જે પછી બિપ્લબ દેબને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા છે. અગાઉના 25 વર્ષના કોમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના માનિક સરકારને સત્તા પરથી ઉઠાલાવવામાં ભાજપ સફળ રહ્યું છે. હવે સરકાર બન્યા પછી ભાજપ નેતા સુનીલ દેવધરે કહ્યું કે, અહીં રાજ્યમાં હિન્દુ પણ બીફ ખોરાકમાં લઈ રહ્યા છે. જેથી તેના પર પ્રતિબંધ લગાવવો ન જોઈએ.

અત્રે નોંધનીય છે કે, કેન્દ્રમાં ભાજપ સરકાર બન્યા પછી બીફ પ્રતિબંધ અંગે ઘણો વિવાદ ઊભો થયો હતો. ભાજપ તરફથી ભાજપ શાસિત ઘણાં રાજ્યોમાં તેના પ્રતિબંધ માટેની પણ વકાલત કરવામાં આવી હતી. ત્રિપુરામાં ભાજપની સરકાર બન્યા પછી સતત આ સવાલ પૂછવામાં આવી રહ્યો છે કે, શું ભાજપ ત્રિપુરામાં બીફ પર પ્રતિબંધ લગાવશે ?

Kisi rajya mai agar bahusankhyak log nahi chahte hain to wahan ki sarkaar us par ban lagayegi, North East ke rajyon main bahusankhyak log usko khaate hain to wahan ki sarkaar us par pratibandh nahi lagati: Sunil Deodhar, BJP on BJP's stand on Beef in Tripura (1/2) pic.twitter.com/9rtGinP2Nz

— ANI (@ANI) March 13, 2018