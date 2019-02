ગૃહમંત્રી રાજનાથ સિંઘની અધ્યક્ષતામાં રજૂ કરાયા આ ત્રણ પ્રસ્તાવ

ગૃહમંત્રી રાજનાથ સિંઘની અધ્યક્ષતામાં દિલ્હીમાં શનિવારે બધા જ રાજકીય દળોની એક બેઠક યોજાઇ હતી. આ બેઠકમાં બધા દળોની સહમતીથી કેટલાક નિર્ણયો લેવામાં આવ્યા છે. આ મિટિંગ પુલવામા જિલ્લામાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાને ધ્યાનમાં લઇને યોજવામાં આવી હતી. આ મામલે વિપક્ષ પણ કેન્દ્ર સરકારની સાથે ઉભો જોવા મળ્યો હતો.

આ બેઠક અંગેની જાણકારી આપતા સંસદીય કાર્યમંત્રી નરેન્દ્ર તોમર જણાવે છે કે કાશ્મીરના લોકો રાજ્યમાં શાંતિ ઉભી કરવાની માગ કરી રહી છે અને તે લોકો દેશ સાથે ઉભા પણ છે. કાશ્મીરમાં કેટલાક એવા તત્વો છે કે જે બહારની શક્તિ કે જે દેશને અંદરથી ખતમ કરવા ઇચ્છે છે તેમની સાથે મળીને કામ કરી રહ્યા છે અને આ લોકો જ કાશ્મીરના દુશ્મન છે. તેઓ કાશ્મીરમાં શાંતિ નથી ઇચ્છતા. ભારત આતંકવાદ વિરુદ્ધ નિર્ણાયક લડાઇ કરી રહ્યો છે. જવાનોનું બલિદાન વ્યર્થ નહીં જાય.

Delhi: All party meeting called by central govt. underway at the Parliament. #PulwamaAttack pic.twitter.com/OqeqgzteE1

જ્યારે આ બેઠકને લઇને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા ગુલામ અલી આઝાદ જણાવે છે કે અમે દેશની એકતા, અખંડિતતા માટે સરકાર અને સુરક્ષા દળની સાથે ઉભા છીએ, કાશ્મીર હોય કે પછી દેશનો અન્ય કોઇ ભાગ, કોંગ્રેસ પાર્ટી આતંકવાદને લઇને હંમેશા સરકારના સમર્થનમાં છે.

The resolution passed at the all-party meeting: We strongly condemn the dastardly terror act of 14th February at Pulwama in J&K in which lives of 40 brave jawans of CRPF were lost. pic.twitter.com/0OjGkgS6He

— ANI (@ANI) February 16, 2019