અલાહાબાદ મહા કુંભ : મુસલમાનોએ જાતે જ પાડી નાંખી કબ્રસ્તાનની દિવાલ

વર્ષ 2019માં આયોજિત થનારા મહાકુંભ પહેલાંજ અલાહાબાદમાં સાંપ્રદાયિક એકતાની એક અનોખી મિશાલ જોવા મળી. જેમાં શહેરમાં કુંભના આયોજન પહેલા રસ્તાને વધું પહોળા કરવા માટે ડિમોલિશન પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવી છે ત્યાં બીજી બાજુ સાંપ્રદાયિક સૌહાદ દાખવતા મુસ્લિમ સમુદાયના કેટલાંક લોકોએ કબ્રસ્તાનની દિવાલ તોડી પાડી રસ્તો ખુલ્લો કરવામાં સહયોગ પૂરો પાડ્યો છે.

Allahabad: Muslims have demolished parts of various mosques in old city area as they were built on govt land, say, 'we have done this by our own will. These sections were built on govt land have been demolished. Govt is widening roads ahead of Kumbh mela & we support it.' pic.twitter.com/9yJHgaqfKb

