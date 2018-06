શાહનો કૉંગ્રેસ પર પ્રહાર: આટલી જુની પાર્ટી કેમ સમાપ્ત થઇ ગઇ?

જે લોકો અભિવ્યક્તિની સ્વતંત્રતાની વાત કરે છે, તેમણે પોતાના પૂર્વજોએ કરેલા નિર્ણયોની ખબર નથી. રાહુલ ગાંધીએ પોતાની કોંગ્રેસનો ઈતિહાસ વાંચવો જોઈએ. કારણ કે, તેમની પાર્ટીની સરકારે કટોકટીનું બુલડોઝર ચલાવીને લોકતાંત્રિક ભારતની તમામ બંધારણીય સંસ્થાઓ ધ્વસ્ત કરવાનું કામ કર્યુ હતુ. એમ ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહે જણાવ્યુ હતુ.

People who talk about independence today don't remember the time their ancestors ruled and how freedom of newspapers were curbed then. Akaashwani was made 'Congresswani': BJP President Amit Shah recalling Emergency period while addressing party workers in Ahmedabad pic.twitter.com/vFaaBKzFnh

— ANI (@ANI) June 26, 2018