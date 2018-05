અમિત શાહે આપ્યો પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવમાં ઘટાડાનો સંકેત, જાણો કયારથી ઘટી શકે

દેશમાં પટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ આસમાને છે ત્યારે સરકારના જવાબદાર મંત્રીઓની સ્પષ્ટતાને બદલે ભાજપના રાષ્ટ્રીય પ્રમુખે પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ અંગે સ્પષ્ટતા કરી છે. સરકારમાંથી કોઇ બોલવા માટે તૈયાર નથી ત્યાં પાર્ટીના અધ્યક્ષે ચોખવટ કરી છે.

અમિત શાહે પત્રકાર પરિષદમાં કહ્યું કે, પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવને સરકાર ગંભીરતાથી લઈ રહી છે. પેટ્રોલિયમમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાને ઓઇલ કંપનીઓના ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજી હતી, પરંતુ બેઠક બાદ કોઈ વાત બહાર આવી નથી કે કોઈ પ્રકારની સ્પષ્ટતા કરવામાં આવી નથી. સરકાર એવી ફોર્મ્યુલા પર કામ કરી રહી છે કે જેમાં કિંમત ઓછી કરી શકાય. બે-ચાર દિવસમાં ભાવમાં ઘટાડો થશે.

The government is taking the matter of oil prices seriously. Petroleum minister will have a meeting with the officials of the oil companies tomorrow. We are working out a formula to reduce the prices: Amit Shah, BJP President on fuel price hike. pic.twitter.com/e9VoRLPAxS

