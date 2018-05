શું BJP સાથે જોડાઈ રહ્યાં છે ભૂતપૂર્વ સેનાધ્યક્ષ જનરલ દલબીર સિંહ સુહાગ?

શું ભારતીય સેનાના ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ જનરલ દલબીર સિંહ સુહાગ ભારતીય જનતા પાર્ટી (BJP)માં શામેલ થવા જઈ રહ્યાં છે? તાજેતરમાં ભાજપના રાષ્ટ્રિય અધ્યક્ષ અમિત શાહ અને ભૂતપૂર્વ સેનાધ્યક્ષ જનરલ દલબિર સિંહ સુહાગની મુલાકાત બાદ આવી અટકળો વહેતી થઈ છે.

ભાજપ સંપર્ક ફોર સમર્થન નામનું અભિયાન ચલાવી રહી છે. જેને અંતર્ગત પાર્ટીના મોટા ગજાના નેતા મોદી સરકારના ચાર વર્ષના કામકાજને સમાજની જાણીતી હસ્તીઓ સાથે મળીને જણાવે છે. આ સિલસિલામાં ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહે આજે ભૂતપૂર્વ સેના પ્રમુખ દલબીર સિંહ સુહાગ સાથે મુલાકાત કરી મોદી સરકારની 4 વર્ષની સફળતાઓ ગણાવી હતી.

BJP President Amit Shah met Former Army chief General Dalbir Singh at Singh's residence in Delhi, from where Shah started the 'Sampark for Samarthan' initiative to let people know about the achievements of Central government in past 4 years. pic.twitter.com/c95ryhhURm

