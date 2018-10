નવજોત કૌરેનો ખુલાસો, કહ્યું- લોકોને મેદાનમાં આવવા માટે વારંવાર કરી હતી અપીલ

રાવણ દહન દરમિયાન ઘટેલ દૂર્ઘટના પર રાજકીય આરોપ-પ્રત્યારોપ લાગવાના શરૂ થઈ ગયા છે. દશેરાના જે કાર્યક્રમ દરમિયાન દૂર્ઘટના થઈ તેમા નવજોત સિંહ સિદ્ધૂના પત્ની નવજોત કૌર મુખ્ય મહેમાન હતા. દૂર્ઘટના બાદ કૌર પર બીજેપી અને અકાલી દળે તેમના પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે, ઘટના દરમિયાન નવજોતસિંહ કૌર ભાષણ આપતા રહ્યાં હતા. હવે આ મામલામાં નવજોત કૌરનું નિવેદન પણ સામે આવી ગયું છે. તેમને કહ્યું કે, લોકોને ઘણી વખત ધોબી ગ્રાઉન્ડની અંદર આવવા માટે અપીલ કરવામા આવી હતી.

શુક્રવારે રાત્રે જ્યારે લોકો દશેરાના સેલિબ્રેશનમાં મગન હતા ત્યારે અમૃતસરમાં મોતનું કહેર તૂટી પડ્યું. અમૃતસર અને મનાવલા વચ્ચે ફાટક નંબર 27 પાસે રાવણ દહન જોવા માટે લોકોની એક ભીડ રેલવે ટ્રેક પાસે ઉભી હતી. આ દરમિયાન ટ્રેન પ્રસાર થઈ અને 59 લોકોના જીવનની ડોર તૂટી ગઈ. આ કાર્યક્રમમાં કોંગ્રેસ ધારાસભ્ય સિદ્ધૂના પત્નીની હાજરીને બીજેપીએ મુદ્દો બનાવી લીધો છે.

There were vacant seats at Dhobi Ghat ground. Ravan was tied securely & there were no chances of it falling down & creating chaos. There was no stampede. Announcements were made 4-5 times asking people to come inside Dhobi Ghat ground: Navjot Kaur Sidhu on #AmritsarTrainAccident pic.twitter.com/SMeeKeGTkg

