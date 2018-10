અનુરાગ કશ્યપનું તુટ્યુ સપનુ, હવે નહીં સાંભળવા મળે ‘ફ સે ફેન્ટમ’

બોલીવુડમાં એક એકથી ચઢિયાતી ફિલ્મો આપનાર અનુરાગ કશ્યપનું સપનુ સંપૂર્ણ રીતે તૂટી ગયું છે. અનુરાગ પોતાના આ સપનામાં ક્યાંક સફળ પણ રહ્યો તો ક્યાંક તેને નિષ્ફળતા પણ મળી, પરંતુ આ સપનાને સાકાર કરવા નીકળેલી 4 લોકોની જોડી હવે અલગ થઈ ચુકી છે. આ વાતની જાણકારી અનુરાગ કશ્યપે ખુદ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ લખીને આપી છે.

આ પ્રોડક્શન હાઉસે બોલીવુડ ફિલ્મોની બદલી છે પરિભાષા

‘ફેન્ટમ પ્રોડક્શન’નાં બેનર હેઠળ ઘણી ફિલ્મો બની છે. આ ફિલ્મોમાં ‘ગેંગ્સ ઑફ વાસેપુર’, ‘લુટેરા’, ‘ક્વીન’ અને ‘ટ્રેપ્ડ’ ફિલ્મો સામેલ છે. ‘ફેન્ટમ’નું નામ આવતા જ અનુરાગ કશ્યપ, વિક્રમાદિત્ય મોટવાને, વિકાસ બહલ અને મધુ મંટેનાનો ચહેરો સામે આવતો હતો. હવે આ ચારેયે અલગ થવાનો નિર્ણય કર્યો છે એટલે કે ‘ફેન્ટમ પ્રોડક્શન’ હવે બંધ થઈ ગયું છે. આવનારા સમયમાં આ ચારેય એક સાથે કામ કરતા જોવા મળે તે મુશ્કેલ છે.

શું કહ્યું અનુરાગ કશ્યપ અને વિક્રમાદિત્ય મોટવાનેએ?

અનુરાગ કશ્યપે ટ્વિટ કરીને લખ્યું કે,’ફેન્ટમ એક સુંદર સપનુ હતુ, દરેક સપનાનો અંત આવે છે. અમે અમારું બેસ્ટ આપ્યું. સફળતા પણ મળી અને હાર પણ. તેમ છતા અમે મજબૂતીથી ઊભા થશું અને પોત-પોતાના રસ્તાઓ પર ચાલીને સપના પુરા કરશું. એકબીજાને શુભકામનાઓ આપીએ છીએ.’ અનુરાગ ઉપરાંત વિક્રમાદિત્ય મોટવાનેએ પણ ટ્વિટ કરીને લખ્યું કે, ‘વિકાસ, મધુ, અનુરાગ અને મે પાર્ટનરશિપ તોડીને પોત-પોતાના રસ્તે જવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અત્યાર સુધીની આ સફર ઘણી જ શાનદાર રહી. મારા આ 3 પાર્ટનર પરિવારની જેમ મારી સાથે રહ્યા, જેમણે દર વખતે મારો સાથ આપ્યો. 7 વર્ષ સુધી એકબીજાનો સપોર્ટ કર્યો. હું તેમને ભવિષ્ય માટે શુભેચ્છાઓ આપુ છું. આશા રાખું છું કે જ્યારે સારો સમય આવશે ત્યારે એકબીજાનાં રસ્તેથી જરૂર પસાર થશુ.’

Phantom was a dream, a glorious one and all dreams come to an end . We did our best and we succeeded and we failed. But i know for sure we will come out of this stronger, wiser and will continue to pursue our dreams our own individual ways. We wish each other the best.

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) October 5, 2018