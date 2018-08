લૉર્ડસમાં રેડિયો વેચતો જોવા મળ્યો અર્જુન તેંડલકર, ભજ્જીએ શેર કરી તસવીર

પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર સચિન તેંદુલકરનો પુત્ર અર્જુન તેંડુલકર હાલમાં સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ ચર્ચામાં છે. તે માત્ર MCC યંગ ક્રિકેટર્સ સાથે ટ્રેનિંગ નથી કરી રહ્યો પરંતુ લંડનમાં લોર્ડ્સના મેદાનમાં ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફની મદદ પણ કરી રહ્યો છે.

ગ્રાઉન્ડ સ્ટાફની મદદ કરીને ચર્ચામાં આવનારા ભારતીય અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમનો ખેલાડીએ એકવાર ફરી સોશિયલ મીડિયા પર છવાયો છે. આ વખતે લોર્ડ્સ સ્ટેડિયમ સામે રેડિયો વેચવાના કારણે તે ચર્ચામાં છે.

Look who selling radios @HomeOfCricket today.. sold 50 rush guys only few left 😜 junior @sachin_rt #Goodboy pic.twitter.com/8TD2Rv6G1V

— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) August 11, 2018