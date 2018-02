બાંગ્લાદેશીઓને વીણી વીણીને ભારતમાંથી બહાર કરો : બદરૂદ્દીન અજમલ

આર્મી ચીફ બિપિન રાવતના અસમાં બાંગ્લાદેશીઓની ઘુષણખોરી અને બદરૂદ્દીન અજમલની પાર્ટી એઆઈયૂડીએફના થઈ રહેલા વિસ્તારને લઈને રાજકારણ ગરમાયું છે. આર્મી ચીફના નિવેદનનો જવાબ આપતા બદરૂદ્દીને કહ્યું હતું કે, આ એક રાજકીય નિવેદન છે. જે રીતે આરએસએસ અને ભાજપના લોકો નિવેદન આપે છે કંઈક તેવું જ નિવેદન સેના પ્રમુખ તરફથી આપવામાં આવ્યું છે જે દુર્ભાગ્યપૂર્ણ છે. બદરૂદ્દીને કેન્દ્ર સરકારને એક એક વ્યક્તિની તપાસ કરાવવા અને 1971 બાદ અસમ આવેલા લોકોને પાછા મોકલી દેવાની અપલ કરી છે.

સેના પ્રમુખના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા બદરૂદ્દીને કહ્યું હતું કે, પોતાના જ દેશમાં બાંગ્લાદેશી કહીને બોલાવવામાં આવે તે ખુબ જ અપમાનજનક લાગે છે. અમે તો શરૂઆતથી જ કહેતા આવ્યા છીએ કે સરકાર એક એક વ્યક્તિની તપાસ કરે અને જે લોકો બહારથી આવ્યા છે તેમને તેમના દેશમાં પરત મોકલી દેવામાં આવે. પરંતુ વારંવાર બાંગ્લાદેશી કહીને ભારતીયોને પ્રતાડિત ન કરવામાં આવે.

અસમના અનેક જીલ્લાઓમાં મુસ્લિમ જનસંખ્યામાં વૃદ્ધિના અહેવાલોનો હવાલો આપતા સેના પ્રમુખે બદરૂદ્દીન અજમલની એઆઈયૂડીએફની પણ ચર્ચા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે રાજ્યમાં આ પાર્ટીનો વિકાસ 1980ના દાયકામાં બનેલી ભાજપ કરતા પણ વધારે ઝડપથી થઈ રહ્યો છે. જનરલ રાવતે પૂર્વોત્તરમાં બાંગ્લાદેશી ઘુષણખોરીનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું હતું કે, આપણા પશ્ચિમી પાડોશીના કારણે યોજનાબદ્ધ રીતે આ ઘુષણખોરી થઈ રહી છે. તે હંમેશા પરોક્ષ યુદ્ધ મારફતે આ વિસ્તાર પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

Have asked for time to meet from the President, PM & Home Minister. Our MLA delegation will meet & clarify our position. Whenever I meet HM, he meets me warmly and addresses me as 'Badruddin Bhai'. If we were anti-national would he welcome me: Badruddin Ajmal, AIUDF pic.twitter.com/MiX1OHsuzh

