હેલ્થ અને એગ્રીકલ્ચર સેક્ટરમાં પણ GST જેવા એક્સપેરિમેન્ટની જરૂરત: જેટલી

કેન્દ્રીય નાણામંત્રી અરૂણ જેટલીએ વસ્તુ અને સેવા કર (જીએસટી) સાથે જોડાયેલ એક નવી વાત જણાવી છે. તેમને કહ્યું છે કે, જ્યારે અમે દેશમાં જીએસટીને લાગૂં કરી રહ્યાં હતા ત્યારે અમે એક એક્સપેરિમેન્ટ કર્યો. તેમને કહ્યું દેશમાં આવી રીતનો પ્રથમ મામલો હતો.

જેટલીએ જણાવ્યું કે, જીએસટીને સફળ રીતે લાગૂ કરવા માટે અમે એક સંસ્થા બનાવી. આ સંસ્થામાં કેન્દ્રીય નાણામંત્રી અને બધા રાજ્યોના નાણામંત્રી સામેલ છે. અમે બધા સહમતિથી નિર્ણય લઈએ છીએ. જેટલીએ કહ્યું કે, દેશમાં એવા સેક્ટર (હેલ્થકેર અને એગ્રીકલ્ચર) છે, જેમાં આવી જ રીતની વ્યવસ્થાની જરૂરત છે અને આ એક્સપેરિમેન્ટ કરી શકાય છે.

2 other areas eminently require federal institutions of this kind. The GST was constitutionally provided for. Those areas aren't constitutionally provided for. But political maturity can impose on govts to try that experiment. One is healthcare & one is agriculture: Arun Jaitley pic.twitter.com/8M5OOrKd6c

— ANI (@ANI) November 29, 2018