દેવધર ટ્રોફીમાંથી બહાર થયો ઇન્ડિયા-એનો કેપ્ટન, આ છે કારણ

રવિચંદ્રન અશ્વિન ઈજાને કારણે ચારથી આઠ માર્ચ દરમિયાન ધર્મશાલા ખાતે યોજાનાર દેવધર ટ્રોફીમાંથી ખસી ગયો છે. બીસીસીઆઈના કાર્યકારી સચિવ અમિતાભ ચૌધરીએ કહ્યું કે, અશ્વિનને સામાન્ય ઈજા છે અને બીસીસીઆઈની મેડિકલ ટીમે તેને આરામ આપવાની સલાહ આપી છે.

દેવધર ટ્રોફીમાં અશ્વિનને ભારત એ ટીમનો કેપ્ટન બનાવાયો હતો. બીસીસીઆઈના નિવેદન મુજબ અશ્વિનના પગમાં ઈજા હોવાને કારણે એક અઠવાડિયા સુધી આરામની સલાહ અપાઈ છે.

Update: R Ashwin ruled out of @paytm Prof. D B Deodhar Trophy. Shahbaz Nadeem named as replacement. India A will now be led by Ankit Bawne.

