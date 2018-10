6 બોલમાં 6 રન, કેદાર જાધવ-કુલદીપ યાદવે આવી રીતે અપાવ્યો વિજય

એશિયા કપમાં શુક્રવારે ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચે યોજાયેલ ફાઈનલ મેચ ખુબજ રોમાંચકારી રહ્યો, જેની આશા દરેક ક્રિકેટપ્રેમીને હોય છે. મેચના અંતિમ બોલ સુધી ખેંચાયેલી આ મેચમાં આખરે ભારતની જીત થઈ હતી. તુલનાત્મક રીતે કમજોર લાગતી બાંગ્લાદેશની ટીમમાં ગજબનો મેચ રમવાનો ઉત્સાહ જોવા મળ્યો હતો. ભારતે શુક્રવારે બેહદ રોમાચંક મેચમાં છેલી ઘડી સુધી બાંગ્લાદેશને 3 વિકેટથી હરાવી 7મી વાર એશિયાકપ જીત્યો છે.

India defeated Bangladesh by three wickets in a nail-biting last ball encounter to bag the Asia Cup title at the Dubai International Stadium

કુલદીપ અને કેદારની સ્પિનની જોડીએ લિટન દાસની સદીબાદ બાંગ્લાદેશની મેચ 222 રનો પર સમેટાઈ હતી. બાંગ્લાદેશના બોલરોએ ભારતીય બેટ્સમેનને ઝકડી રખ્યા અને સતત વિકેટ ઝડપતા રહ્યા હતા. એશિયાકપના ફાઈનલ મુકાબલાની અંતિમ ઓવરમાં રોમાંચ યથાવત રહ્યો હતો. બંને દેશોના ક્રિકેટપ્રેમીઓ અધ્ધર શ્વાસે એક એક બોલને માણી રહ્યા હતા.

Our spinners consistently bowled really well, throughout the tournament. Even today, they brought us back in the game. Their performance has been consistent in last 6-8 months, which is a positive sign. Even for fast bowlers, it wasn't easy to pick wickets: R Sharma #AsiaCupFinal pic.twitter.com/x4LOFzgTEE

— ANI (@ANI) September 28, 2018