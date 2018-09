એશિયા કપમાં ટીમ ઇન્ડિયાએ પાકિસ્તાનને રગદોળ્યુ, 8 વિકેટે ભવ્ય વિજય

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે બોલરોના શાનદાર પ્રદર્શનની મદદથી કટ્ટર હરિફ પાકિસ્તાનને આઠ વિકેટે કારમો પરાજય આપી ગ્રૂપ એમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું હતું. ટોસ જીતી પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઊતરેલી પાકિસ્તાનની ટીમ ૪૩.૧ ઓવરમાં ૧૬૨ રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ૧૬૩ રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઊતરેલી ભારતીય ટીમે કેપ્ટન રોહિત શર્માના ૫૨ અને ધવનના ૪૬ રનની મદદથી ૨૮.૫ ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવી વિજય મેળવી લીધો હતો. ભારતે મંગળળારે હોંગકોંગ સામે વિજય મેળવ્યો હતો અને તેના બીજા જ દિવસે પાકિસ્તાનને કચડી નાખી સતત બીજી વિજય સાથે ગ્રૂપ એમાં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું હતું.

૧૬૩ રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરવા ઊતરેલી ભારતીય ટીમને રોહિત શર્મા અને શિખર ધવને તોફાની શરૃઆત અપાવતાં પ્રથમ વિકેટ માટે ૮૬ રન જોડયા હતા. રોહિતે આ દરમિયાન પોતાની અર્ધી સદી પૂર્ણ કરી હતી. રોહિત ૫૨ રને હતો ત્યારે શાદાબ ખાને બોલ્ડ કરી પાકિસ્તાનને પ્રથમ સફળતા અપાવી હતી. ધવન પણ અર્ધી સદી નજીક પહોંચ્યો ત્યારે ફહીમ અશરફે બાબર આઝમના હાથે કેચ કરાવી પેવેલિયન મોકલ્યો હતો. અહીંથી અંબાતી રાયડુ અને દિનેશ કાર્તિકે કોઈ પણ જાતની ઉતાવળ વિના ૨૮.૫ ઓવરમાં ભારતને વિજય અપાવ્યો હતો. રાયડુ અને ર્કાિતક બંને ૩૧-૩૧ રન બનાવી અણનમ રહ્યા હતા.

ભારતીય બોલરોએ ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કરતાં પાકિસ્તાની બેટ્સમેનોએ સરેન્ડર કરતાં સમગ્ર ટીમ ૪૩.૧ ઓવરમાં ૧૬૨ રન બનાવી ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ભારતીય બોલરોએ કરકસરયુક્ત બોલિંગ નાખતાં પાકિસ્તાનની ટીમ ૫૦ ઓવર પણ રમી શકી નહોતી. પાકિસ્તાન તરફથી બાબર આઝમે સૌથી વધુ ૪૭ રન બનાવ્યા હતા જ્યારે શોએબ મલિકે ૪૩ રનનું યોગદાન આપ્યું હતું.

પાકિસ્તાને ટોસ જીતી પ્રથમ બેટિંગનો નિર્ણય કર્યો હતો પરંતુ ભારતીય ઝડપી બોલર ભુવનેશ્વરકુમારે આ નિર્ણયને ખોટો સાબિત કરતાં બંને ઓપનરને પેવેલિયન મોકલ્યા હતા. ઇમામ ઉલ-હક બે રન બનાવી આઉટ થયો હતો જ્યારે ફખર ઝમાં ખાતું પણ ખોલાવી શક્યો નહોતો. ત્રણ રનના સ્કોરે બંને ઓપનર ગુમાવતાં પાકિસ્તાનની ટીમ દબાણમાં આવી ગઈ હતી અને પાંચ ઓવરમાં માત્ર ચાર રન જ બન્યા હતા. ટીમના સૌથી ભરોસાપાત્ર બેટ્સમેન ગણાતા બાબર આઝમે ત્યારબાદ શોએબ મલિક સાથે ત્રીજી વિકેટ માટે ૮૨ રનની ભાગીદારી નોંધાવી ટીમને મુશ્કેલીમાંથી ઉગારવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. બાબર આઝમ અર્ધી સદીથી ત્રણ રન પાછળ હતો ત્યારે કુલદીપે બોલ્ડ કરી ભારતને ત્રીજી સફળતા અપાવી હતી. આઝમ આઉટ થયા ફરી પાકિસ્તાનનો ધબડકો થયો હતો અને ૧૨૧ રને પહોંચતાં સાત વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી.

પાર્ટ ટાઇમ બોલર ગણાતા કેદાર જાધવે પાકિસ્તાનના મિડલ ઓર્ડરને વેરવિખેર કરતાં ત્રણ વિકેટ ઝડપી હતી. સરફરાઝ માત્ર છ રન બનાવી આઉટ થયો હતો જ્યારે સેટ થયેલો મલિક રનઆઉટ થતાં ૧૦૦ રનના સ્કોરે અડધી ટીમ પેવેલિયન પરત ફરી ચૂકી હતી. જાધવે ત્યારબાદ આસિફ અને શાદાબને આઉટ કરી ભારતની પકડ મજબૂત બનાવી હતી. ફહીમ અશરફ અને આમિરે ત્યારબાદ ૩૭ રન જોડી ટીમનો સ્કોર ૧૫૮ રને પહોંચાડયો હતો. બુમરાહે આ સમયે ફહીમને આઉટ કરી પાકિસ્તાનને આઠમો ઝટકો આપ્યો હતો. ફહીમે ૨૧ રન બનાવ્યા હતા. તે પછી ભુવનેશ્વરે હસનઅલીને અને બુમરાહે ઉસ્માન ખાનને આઉટ કરતાં પાકિસ્તાનની ઇનિંગ ૧૬૨ રનમાં સમેટાઈ ગઈ હતી.

તમને જણાવી દઇએ કે, પાકિસ્તાને ટૉસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગનો નિર્ણય કર્યો છે. ભારત પાસે ચેમ્પિંયન્સ ટ્રોફીમાં હારનો બદલો લેવાનો ચાન્સ છે. વિરાટ કોહલીની અનુપસ્થિતિમાં મોહમ્મદ આમિર એક મોટો પડકાર હશે. પાકિસ્તાનના ઝડપી બોલર હસન અલી પર સૌ કોઇની નજર હશે.

વિકેટની ઉજવણી કરતો કેદાર ઝાધવ

ભારતીય ટીમમાં બે બદલાવ

ભારતીય ટીમે પાકિસ્તાન સામેની મેચમાં બે બદલાવ કર્યા હતા. હોંગકોંગ સામે પદાર્પણ કરનાર ઝડપી બોલર ખલીલ એહમદ અને શાર્દુલ ઠાકુરને બહાર કરી આ બંનેના સ્થાને હાર્દિક પંડયા અને જસપ્રીત બુમરાહને સામેલ કર્યા છે. પાકિસ્તાનની ટીમે હોંગકોંગ સામેની મેચમાં સામેલ પ્લેઇંગ ઇલેવનને જાળવી રાખી હતી.

પીઠમાં દુઃખાવો થતાં હાર્દિકેને સ્ટ્રેચર પર મેદાન બહાર લઈ જવાયો

પાકિસ્તાનની ઇનિંગ દરમિયાન ભારતીય ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડયાને પીઠના નીચેના ભાગમાં જોરદાર દુઃખાવો થતાં સ્ટ્રેચર પર મેદાનની બહાર લઈ જવો પડયો હતો. પાકિસ્તાનની ઇનિંગની ૧૮મી ઓવર વખતે હાર્દિક પોતાની પાંચમી ઓવર નાખી રહ્યો હતો. તેની પાંચમી ઓવરના પાંચમો બોલ નાખ્યા બાદ પીઠના નીચેના ભાગમાં દુઃખાવો થતાં તે મેદાન પર જ સૂઈ ગયો હતો. તે પછી તે અસહ્ય દુઃખાવાને કારણે ઊભો થઈ શકે તેમ ન હોવાથી સ્ટ્રેચર પર બહાર લઈ જવો પડયો હતો. ર્હાિદકના સ્થાને સબસ્ટિટયૂટ તરીકે મનીષ પાંડેને ફિલ્ડિંગમાં મોકલાયો હતો. હાર્દિકે ૪.૫ ઓવરમાં ૨૪ રન આપ્યા હતા અને એકેય વિકેટ મળી નહોતી. બીસીસીઆઈ મીડિયા ટીમે કહ્યું કે, હાર્દિકની ઈજાનું મેડિકલ ટીમ દ્વારા આકલન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

Injury update – @hardikpandya7 has an acute lower back injury. He is able to stand at the moment and the medical team is assessing him now.

Manish Pandey is on the field as his substitute #TeamIndia #AsiaCup pic.twitter.com/lLpfEbxykj

— BCCI (@BCCI) September 19, 2018