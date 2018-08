અટલજીની અસ્થિ કળશ યાત્રામાં ઉમટી ભીડ, દીકરીએ અસ્થિનું કર્યું વિસર્જન

દેશના પૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીની અસ્થિઓ હરકી પૈડીમાં વાજપેયીની દીકરી નમિતા ભટ્ટાચાર્યએ વિસર્જન કર્કયું. અટલ બિહારી વાજપેયીની અસ્થિ કળશ યાત્રામાં ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ અમિત શાહ, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રી રાજનાથ સિંહ, યુપીના સીએમ યોગી આદિત્યનાથ, ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી ત્રિવેન્દ્ર સિંહ રાવત સહિત કેટલાંય વરિષ્ઠ નેતા હાજર રહ્યાં. સાથો સાથ આ કળશ યાત્રામાં ભાજપના અંદાજે 15000 કાર્યકર્તા પણ ભાગ લેવા પહોંચ્યા હતા. હરિદ્વારમાં બે કિલોમીટર લાંબી અસ્થિ વિસર્જન યાત્રા નીકળી, જેમાં સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં સામેલ થયા.

#WATCH : Late #AtalBihariVajpayee 's daughter Namita immerses his ashes in Ganga river at Har-ki-Pauri in Haridwar. Granddaughter Niharika, Home Minister Rajnath Singh and BJP President Amit Shah also present. #Uttarakhand pic.twitter.com/ETBCsAF3Dp

#Uttarakhand: BJP President Amit Shah arrives at Dehradun's Jolly Grant Airport with the ashes of former PM #AtalBihariVajpayee. The ashes will be taken to Prem Ashram, then to Har-ki-Pauri in Haridwar for immersion. HM Rajnath Singh will also be present during immersion of ashes pic.twitter.com/fsIn1d4BrZ

