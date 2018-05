ઓસ્ટ્રેલિયાએ માની BCCIની આ વાત, ડે-નાઈટ ટેસ્ટ નહીં રમવામાં આવે

આ વર્ષના અંતે ભારત એ ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ડે-નાઈટ ટેસ્ટ રમવા સામે BCCI દ્વારા વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો. BCCIએ આ માટે ઘસીને ના પણ પાડી દીધી હતી. BCCIના જવાબ બાદ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા મંગળવારે ખુલાસો કરવામાં આવ્યો હતો કે, ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ડે-નાઈટ ટેસ્ટ નહીં રમાય.

ભારત હાલમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સાથે રમવા તૈયાર છે પણ તેઓ ડે-નાઈટ ટેસ્ટ રમવા તૈયાર નથી તેથી આ આયોજન હાલ પૂરતું પડતું મૂકવામાં આવ્યું છે. ભારત ગુલાબી બોલથી રમવા તૈયાર ન હોવાથી હાલ આ આયોજન અટકાવવામાં આવ્યું છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે, BCCIએ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાને સત્તાવાર જાણ કરી હતી કે, ભારત આ વર્ષના અંતમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના પ્રવાસ દરમિયાન ડે-નાઇટ ટેસ્ટ મેચ નહીં રમે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા ઇચ્છતું હતું કે, એડિલેડમાં 6 થી 10 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાનાર ટેસ્ટ મેચ પિંક બોલથી યોજાય.

ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા પિંક બોલ દ્વારા ટેસ્ટ મેચ રમવા માટે ભારતીય ટીમને મનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું કારણ કે, છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ ખેડનાર ટીમો ડે-નાઇટ મેચ રમે છે.

#CricketAustralia has confirmed #India will not play a day-night Test in #Adelaide during their upcoming tour to #Australia later this year.

Read @ANI story | https://t.co/RvR5Kav3lH pic.twitter.com/mwrJH07bMT

— ANI Digital (@ani_digital) May 8, 2018