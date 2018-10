વન-ડેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાએ બદલી પોતાની રણનીતિ, આ દિગ્ગજ બેટ્સમેનનાં હાથમાં સોંપી કમાન

સાઉથ આફ્રિકા સામેની આગામી સિરીઝ પહેલાં એરોન ફિન્ચને ઓસ્ટ્રેલિયાનો નવો વન-ડે કેપ્ટન બનાવાયો છે જ્યારે ટેસ્ટ કેપ્ટન ટીમ પેન અને વાઇસ કેપ્ટન મિચેલ માર્શને બહાર કરી દેવાયા છે. ફિન્ચ ટી-20માં ઓસ્ટ્રેલિયાની કમાન સંભાળે છે અને હવે વન-ડેમાં પેનનું સ્થાન લેશે.

પેન ઇંગ્લેન્ડ સામે જૂનમાં યોજાયેલી વન-ડે સિરીઝમાં કેપ્ટન હતો જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો 5-0થી પરાજય થયો હતો. સ્પિનર નાથન લાયનને પણ બહાર કરી દેવાયો છે. પાકિસ્તાન સામે યુએઈમાં રમાયેલી સિરીઝમાં સાધારણ દેખાવ છતાં શોન માર્શને જાળવી રખાયો છે.

Aaron Finch has replaced Tim Paine as Australia's ODI captain for the upcoming series against South Africa.

