બેડમિન્ટન: સાઇના નેહવાલ મલેશિયા માસ્ટર્સની સેમીફાઇનલમાં હારી, મારિને વિજયરથ રોક્યો

સાઇના નેહવાલને મલેસિયા માસ્ટર્સ બેડમિન્ટન ટૂર્નામેન્ટમાં પ્રભાવશાળી અભિયાનને શનિવારે અહીંની એકલ સેમીફાઇનલમાં ઓલંપિક અને વિશ્વ ચેમ્પિયન કારોલિના મારિને રોક્યુ હતું.

અગાઉ 2017માં આ એવોર્ડ જીતનાર 28 વર્ષીય સાઇના 40 મિનિટ ચાલેલી આ મેચમાં સ્પેનની ચોથી વરિયતા પ્રાપ્ત મારિનથી 16-21, 13-21થી હારી હતી. આ રીતે સત્રની પહેલી વિશ્વ ટૂર સુપર 500 ટૂર્નામેન્ટમાં ભારતીય અભિયાન પણ સમાપ્ત થઇ ગયું છે.

Was not up to the mark today in the match … but will try again next week to do well .. congratulations to @carolinamarin for playing so well today 👍 16-21 13-21 #malaysiamasterssuper500 #semifinals .. looking forward to indonesia open next week 🙏.. pic.twitter.com/i33MpMbjqs

— Saina Nehwal (@NSaina) January 19, 2019