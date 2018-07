બાલિકાવધુ સીરિયલના એક્ટરે ફૂલ સ્પીડમાં ગાડી ચલાવી કર્યો એક્સિડન્ટ, ગાડીના થયા આવા હાલ

ફેમસ ટેલિવીઝન સ્ટાર સિદ્ધાર્થ શુક્લા મોટી મુશ્કેલીમાં ફસાઈ ગયા છે. શનિવારની સાંજે મુંબઈના ઓશિવારા વિસ્તારમાં તેની કારનો અકસ્માત થયો હતો. સ્પીડમાં ચાલી રહેલી તેની કારએ પહેલા તો અન્ય ત્રણ કારને ટક્કર મારી, અને બાદમાં ડિવાઈડર પર જઈને ચઢી ગઈ હતી. ઘટના બાદ સિદ્ધાર્થની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી.

Mumbai: Television actor Siddharth Shukla hit three cars, then a divider with his BMW in Oshiwara area earlier today. Police registered a case of rash driving. More details awaited pic.twitter.com/tzN0oOWleW

— ANI (@ANI) July 21, 2018