કોઈ સરહદ ના ઈન્હે રોકે! પાકિસ્તાની ક્રિકેટ ચાહકે ભારતીયની UAEની ટિકીટ કરાવી આપી

ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાનારી ક્રિકેટ મેચ હંમેશા હાઈવોલ્ટેજ જ રહેતી હોય છે. મેચ શરૂ થતાની સાથે જ મેદાન અને મેદાનની બહાર પણ બંને ટીમના ચહકોના શ્વાસ રીતસરના થંભી જતાં હોય છે. ક્યારેક તો બંને ટીમના ચાહકો સામસામે પણ આવી જતાં હોય. ભારત-પાકિસ્તાન ક્રિકેટ મેચનું કેટલું મહત્વ કેટલું છે તે તેના પરથી જ સમજાય કે બંને દેશોની સરકારો પણ આ મામલે દખલ અંદાજી કરતી હોય છે.

આ બધા વચ્ચે એક મુકામ એવું પણ છે જ્યાં બંને દેશો વચ્ચે અનેરો પ્રેમ પણ છે. ભારતીય ક્રિકેટ ચાહક અને સચિન તેંડુલકરની દિવાનગી માટે જાણીતો સુધીર અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ ટીમના સદાબહાર ચાહક બશીર ચાચા ઉર્ફે શિકાગો ચાચા વચ્ચે ગાઢ મિત્રતા છે. સુધીર અને બશીર ચાચા પોતપોતાની ટીમનો ઉત્સાહ વધારવા યૂએઈ પહોંચ્યાં છે. બંને એક જ હોટલમાં રોકાયા છે. પરંતુ કહાની અત્યંત રસસ્પદ છે. વાત એમ છે કે મેચ પહેલા જ યૂએઈ પહોંચી ગયેલા બશીર ચાચાએ પોતાના મિત્ર અને ભારતીય ટીમના સમર્થન સુધીરને ના જોતા જ તેને ફોન કર્યો. સુધીરે સરહદ પારના પોતાના મિત્રને કહ્યું કે, તે આર્થિક સંકડામણમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે, માટે તે એશિયા કપમાં યૂએઈ નહીં આવી શકે.

Cricket is Beyond Borders. So is Fandom. With Chicago Chacha, Pakistan Chacha, Shoaib Tiger of Bangladesh for #AsiaCup2018 #Friends #Sachin #Bangladesh #Pakistan pic.twitter.com/J1gaffAJoY

— Sudhir Kumar Gautam (@Sudhir10dulkar) September 17, 2018