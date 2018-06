ઓલા ડ્રાઇવરે મહિલા સાથે છેડછાડ કરીને પછી જે કર્યું તે જાણી તમે અચંબામાં પડી જશો

બેંગલુરૂ પોલીસે મંગળવારના રોજ એક ઓલા કેબના ડ્રાઇવરની ધરપકડ કરી છે. કેબ ડ્રાઇવર એક મહિલા સાથે છેડછાડ કર્યાનો આરોપી છે. ઘટના 1 જૂનના રોજ બની હતી જ્યારે બેંગલુરૂ એરપોર્ટ જવા માટે કેબ બુક કરાવી હતી. આરોપ છે કે ડ્રાઇવરે રસ્તામાં મહિલા સાથે છેડતી શરૂ કરી દીધી. ઘટના બાદથી આરોપી ડ્રાઇવર ભાગેડુ હતો. મંગળવારના રોજ પોલીસે 28 વર્ષના આરોપી વી.અરૂણને કેબ સાથે ઝડપી પાડ્યો.

26 વર્ષની મહિલા પીડિતા આર્કિટેક્ટ છે. તેણે રાત્રે 2 વાગ્યે ઓલા કેબ બુક કરાવી હતી. તેમણે મુંબઇ જવા માટે એરપોર્ટથી ફલાઇટ પકડવાની હતી. મહિલાએ કમિશ્નરને મોકલેલી ફરિયાદમાંકહ્યું કે ડ્રાઇવરે અચાનક જ રૂટ બદલીને બીજા રસ્તે લઇ ગયો. મહિલાએ આરોપ મૂકયો કે જ્યારે તેમણે આ અંગે પૂછયું તો કેબ ડ્રાઇવરે કહ્યું કે આ રસ્તો ઝડપથી પહોંચાડશે અને ટોલ પણ નહીં લાગે. થોડીકવાર પછી તેણે ડ્રાઇવરને ગાડી સુમસાન રસ્તા પર લઇ જઇ ગેટ લોક કરી દીધો. ત્યારબાદ મહિલા સાથે છેડછાડ શરૂ કરી દીધી. જ્યારે મહિલાએ વિરોધ કર્યો તે ધમકી આપી કે ચુપચાપ રહે નહીં તો મિત્રોને બોલાવી ગેંગરેપ કરશે.

એક પોલીસ અધિકારીએ કહ્યું કે આરોપીએ મહિલાને નિર્વસ્ત થવાનું પણ કહ્યું જેથી તે તેની તસવીરો લઇ શકે. જયારે મહિલાએ ઇન્કાર કર્યો તો તેણે મહિલાનું ગળું પણ દબાવાની કોશિષ કરી. મહિલાએ બાદમાં તેની વાત માની અને ડ્રાઇવરે ફોટો મહિલાના ફોનમાં લઇ પોતાના ફોનમાં વોટ્સએપ દ્વારા લઇ લીધા.

ડ્રાઇવરે મહિલાને કહ્યું કે તે બીજા દિવસે જ દુબઇ જઇ રહ્યો છે જે ખોટું હતું. મહિલા ખૂબ કરગરી તો ત્યારબાદ રાત્રે 3 વાગ્યે એરપોર્ટની પાસે ઉતારી દીધી અને ધમકી આપી કે જો પોલીસ ફરિયાદ કરશે તો તોની તસવીરો સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી દેશે. ઘટના બાદ મહિલા મુંબઇ જતી રહી. ત્યાંથી તેણે બેંગલુરૂ સિટી પોલીસ કમિશ્નરને પોતાની ફરિયાદ મોકલી. ત્યારબાદ કાર્યવાહી શરૂ થઇ.

Karnataka: Ola Cab driver arrested for molesting a woman passenger, case registered under relevant sections of IPC. The incident took place on June 1 when the woman took the cab from her residence to Bengaluru International airport. pic.twitter.com/QbjVFqRNc3

— ANI (@ANI) June 5, 2018