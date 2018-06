ભૈયુજી મહારાજે આત્મહત્યા કરતા પહેલા લખી હતી સુસાઈડ નોટ, આ હતું કારણ

આધ્યાત્મિક ધર્મગુરૂ ભૈયુજી મહારાજે આજે પોતાના ઘરમાંજ બંદૂકની ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. તેમને ઈન્દોરની બોમ્બે હોસ્પિટલમાં દમ તોડી દીધો હતો. ભૈયુજીની આત્મહત્યાને લઈને ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે.

ભૈયુજીએ આત્મહત્યા કરતા પહેલા લખેલી એક ચિઠ્ઠી મળી આવી છે. આ સુસાઈડ નોટમાં ભૈયુજીએ કોઈને પણ આત્મહત્યા માટે જવાબદાર ઠેરવ્યાં નથી. સુસાઈડ માટે તેમણે પારિવારીક ક્લેશને જવાબદાર ઠેરવ્યો છે. જોકે આ સુસાઈટ નોટ તેમના દ્વારા જ લખેવામાં આવેલી છે કે કેમ તેની હજી તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

ભૈયુજીને મધ્ય પ્રદેશની શિવરાજ સિંહ ચૌહાણ સરકારે રાજ્યમંત્રીનો દરજ્જો આપ્યો હતો. જોકે ભૈયુજીએ કાર અને અન્ય સરકારી સુવિધાઓ સ્વિકારવાનો ઈનકાર કરી દીધો હતો.

Visuals from Bhayyuji Maharaj's residence in Indore. DIG Harinarayanchari Mishra says, 'we have seized the suicide note. In the suicide note, he has mentioned mental tension but the reason for the tension is not known as yet. We are investigating the case.' #MadhyaPradesh pic.twitter.com/f6gyHeKDVz

