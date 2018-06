ભૈયુજી મહારાજની આત્મહત્યા માટે મધ્યપ્રદેશ સરકાર જવાબદાર?

જાણીતા આધ્યાત્મિક ગુરૂ અને સામાજિક કાર્યકર્તા ભૈયુજી મહારાજના કથિત આત્મહત્યા કેસમાં કૉંગ્રેસ પાર્ટીએ સીબીઆઈ તપાસની માંગણી કરી છે. કૉંગ્રેસ પાર્ટીએ આરોપ મૂકયો છે કે શિવરાજ સિંહ ચૌહાણના નેતૃત્વવાળી મધ્યપ્રદેશ સરકાર ભૈયુજી પર સુવિધાઓને લઇ સમર્થન આપવા માટે દબાણ નાંખી રહી હતી. તેનાથી ભૈયુજી મહારાજ માનસિક તણાવમાં જતા રહ્યાં હતા.

#MadhyaPradesh government had put pressure on him to accept privileges & support the government, which he refused to do. He was under a lot of mental pressure. CBI probe should be done: Manak Agarwal, Congress on Bhayyuji Maharaj's alleged suicide pic.twitter.com/DhYJd2g8qY

