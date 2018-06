ગાંધીજીની હત્યા કોણે કરી? વિડીયો દ્વારા કોંગ્રેસે આપ્યો RSSને જવાબ

સંઘના માનહાનિના દાવા મામલે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી ભિવંડી કોર્ટમાં હાજર થયા હતા. રાહુલ ગાંધીના કોર્ટમાં હાજર થયા પછી કોંગ્રેસના ઓફિશિયલ ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી એક વિડીયો પોસ્ટ કરવામાં આવ્યો છે. ગાંધીજી કો કિસને મારા !!! આ હેડલાઈન સાથે 1.27 મિનિટનો આ વિડીયો ટ્વિટ કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ઘણાં લોકો સાથે વાતચીત કરવામાં આવી છે.

વિડીયોમાં તમામ લોકોને સવાલ કરવામાં આવે છે ગાંધીજીને કોણે માર્યા? જેના જવાબમાં તમામ લોકો કહે છેકે, ગાંધીજીને નાથૂરામ ગોડસે માર્યા હતા. વિડીયોમાં કેટલાંક લોકોને એમ પણ કહે છેકે, ગાંધીજીને ભલે ગોડસેએ માર્યા હોય પરંતુ તેમની હત્યા પાછળ રાજનીતિક કારણ પણ રહેલું છે.

Who and what killed Gandhiji?

Here’s what Indians have to say. #RSS #GandhiAssassination pic.twitter.com/sJVVIStPR7

