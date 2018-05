અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીમાં ઝીણાની લાગી તસવીર, બીજેપી સાંસદે કુલપતિ પાસે માંગ્યો જવાબ

અલીગઢ મુસ્લિમ યુનિવર્સિટીમાં પાકિસ્તાનનાં સંસ્થાપક મોહમ્મદ અલી ઝીણાની તસવીરને લઇને રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે. આને લઇને હવે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જ મતભેદ ઉત્તપન્ન થયો છે. બીજેપી આ મામલે 2 ભાગોમાં વહેંચાયેલી જોવા મળી રહી છે. એક તરફ બીજેપી સાંસદ સતીષ ગૌતમે એમયુનાં કુલપતિને પત્ર લખીને પુછ્યું છે કે ‘યુનિવર્સિટીમાં ઝીણાની તસવીર કેમ લગાવવામાં આવી છે?’ તો યોગી સરકારમાં કેબિનેટ મંત્રી સ્વામી પ્રસાદ મૌર્યાએ ઝીણાને મહાપુરૂષ ગણાવ્યા છે અને તેમની તસવીર પર પ્રશ્ન ઉઠાવનારાઓ પર નિશાન સાધ્યુ છે.

Jin maha-purushon ke yogdaan is rashtra ke nirmaan mein raha hai, yadi unn par koi ungli uthaata hai to ye ghatia baat hai. Desh ke batwaare se pehle Jinnah ka yogdaan bhi iss desh mein tha: SP Maurya,UP Minister on BJP MP writing to AMU VC seeking removal of Jinnah's portrait pic.twitter.com/5wos0bLblW

— ANI UP (@ANINewsUP) May 1, 2018