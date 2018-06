જિન્ના સાથે સરખામણી થતાં ઓવૈસીએ કહ્યું, સંબિત તો બાળક છે અમારી લડાઈ તો…

ભાજપ પ્રવક્તા સંબિત પાત્રા અને AIMIMના પ્રમુખ અસદુદ્દીન ઓવૈસી ટીવી પર ચર્ચાઓ દરમિયાન ઘણી વખત વિવાદ કરતાં જોવા મળે છે. પરંતુ મંગળવારે બંને નેતાઓ એકબીજા પર આકરી પ્રતિક્રિયાઓ આપી હતી. સંબિતે ઓવૈસીની સરખામણી જિન્ના સાથે કરી હતી તો ઓવૈસીએ પણ સંબિતને બાળક કહી દીધો હતો.

કોંગ્રેસને ઘેરવા માટે ઇમરજન્સીના વિરોધમાં ભાજપ તરફથી આજે સમગ્ર દેશમાં પ્રદર્શન અને પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવામાં આવી રહી છે. તેવા જ એક કાર્યક્રમમાં પાર્ટી પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ કહ્યું કે, આજની રાજકીય પરિસ્થિતિઓમાં મને એ કહેવામાં સહેજ પણ શંકા નથી કે ઓવૈસી નવા જિન્ના છે.

In today's political scenario, I have no hesitation in saying that Mr Owaisi is the neo Jinnah. This tactic of instigating Muslims to break away from mainstream is a dangerous one & he is a repeat offender: Sambit Patra, BJP pic.twitter.com/brxSXFekZ3

— ANI (@ANI) June 26, 2018