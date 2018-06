વાજપેયીના મળવા પહોંચેલા BJPના વરિષ્ઠ નેતા મુરલી મનોહર જોશીએ આપ્યું મોટું નિવદન

ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન અટલ બિહારી વાજપેયીની દિલ્હીની AIIMS માં સારવાર ચાલી રહી છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ભાજપ અધ્યક્ષ અમિત શાહ, એલ કે અડવાણી, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધી ઉપરાંત આજે ભૂતપૂર્વ વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહ પણ વાજપેયીના ખબર અંતર પુછવા AIIMS પહોંચ્યા હતાં. ભાજપના વરિષ્ઠ નેતા મુરલી મનોહર જોષી પણ વાજપેયીને મળવા પહોંચ્યાં હતાં.

એમ્સમાંથી બહાર આવ્યા બાદ મુરલી મનોહર જોશીએ કહ્યું હતું કે, અટલ બિહારી વાજપેયીની સારવાર ચાલી રહી છે. તેમના સ્વાસ્થ્યમાં ધીરે-ધીરે સુધારો થઈ રહ્યો છે. વાજપેયીની સ્થિતિ સ્થિર છે.

Former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee is stable. He continues to

respond well to treatment and is being monitored closely by a team of doctors: All India Institutes of Medical Sciences (AIIMS) statement (File Pic) pic.twitter.com/AUMaAK4j4k

