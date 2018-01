Video: આ અભિનેતાના કાર્યક્રમ બાદ બીજેપી કાર્યકરોએ સ્ટેજ ગૌમૂત્રથી ધોયું, જાણો શા માટે

કર્ણાટકના દરિયાઇ વિસ્તારમાં આવેલા સિરસીના રાઘવેન્દ્ર મઠમાં કાર્યક્રમ આપવા માટે આવેલા પ્રકાશ રાજે ફરી એક વખત બીજેપીની પ્રવૃત્તિનો સામનો કરવો પડયો હતો. ભારતીય જનતા પાર્ટીનો યુવા મોરચાના સભ્યોએ આ કાર્યક્રમ બાદ સ્ટેજને ગૌમૂત્રથી સાફ કર્યું હતું, આ વાત પ્રકાશ રાજે પોતાના ટ્વિટર થકી શેર કરી હતી.

BJP workers cleaning and purifying the stage ..from where I spoke in Sirsi town …by sprinkling cow urine (divine gomoothra)…🤭🤭🤭…will you continue this cleaning and purification service where ever I go….. #justasking pic.twitter.com/zG1hKF8P4r

પ્રકાશ રાજે કન્નડ સાંસદ અને કેન્દ્રીય મંત્રી અનંત હેગડેની ટીકા કરી હતી. જે ટીકા ભાજપના કાર્યકરોથી સહન ન થતા તેમને કાયક્રમ બાદ સ્ટેજ ગૌમૂત્રથી સાફ કર્યું હતું. આ મામલે પ્રકાશ રાજે ભાજપના કાર્યકરોને પ્રશ્ન કર્યો હતો કે, શું દરેક વખતે કાર્યક્રમ પૂરો થયા બાદ આ રીતે ગૌમૂત્રથી સાફસફાઇ કરવા માટે આવશો?

Mr..minister what do you mean when you say “nationalism and hindutva”are one and mean the same …#justasking pic.twitter.com/jsrlBJIomR

— Prakash Raj (@prakashraaj) December 7, 2017